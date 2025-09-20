Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тепло повертається — синоптики здивували прогнозом погоди в Одесі

Тепло повертається — синоптики здивували прогнозом погоди в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 16:47
Погода в Одесі 21 вересня: сонячно та до +25 °C
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 вересня, в Одесі пануватиме тепла й суха погода. Вересневий день обіцяє бути по-літньому сонячним, а вечір — комфортним і спокійним. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

У ніч на неділю в Одесі буде досить тепло — +17 °C, без опадів, з легким вітром до 5 м/с. Зранку температура не зміниться, однак завдяки вологості повітря відчуватиметься на градус вище.

Справжня спека прийде вдень. Стовпчик термометра підніметься до +23 °C, а на сонці це буде як +25 °C. Небо залишиться чистим, тож захист від сонця стане обов’язковим. Вітер буде помірний — 4 м/с.

Увечері спека трохи спаде — +22 °C, але через сухе повітря відчуття залишаться літніми: до +24 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

День триватиме 12 годин 14 хвилин. Сонце зійде о 06:42, а заховається за обрій о 18:57. 

Спека повертається — синоптики здивували прогнозом в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Спека повертається — синоптики здивували прогнозом в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спростувала прогноз про сніг у кінці вересня. Також ми писали, що в Україні ще утримуватиметься тепла та комфортна погода щонайменше до 24 вересня.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації