Погода в Одесі 21 вересня: сонячно та до +25 °C

Завтра, 21 вересня, в Одесі пануватиме тепла й суха погода. Вересневий день обіцяє бути по-літньому сонячним, а вечір — комфортним і спокійним. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



Погода в Одесі

У ніч на неділю в Одесі буде досить тепло — +17 °C, без опадів, з легким вітром до 5 м/с. Зранку температура не зміниться, однак завдяки вологості повітря відчуватиметься на градус вище.

Справжня спека прийде вдень. Стовпчик термометра підніметься до +23 °C, а на сонці це буде як +25 °C. Небо залишиться чистим, тож захист від сонця стане обов’язковим. Вітер буде помірний — 4 м/с.

Увечері спека трохи спаде — +22 °C, але через сухе повітря відчуття залишаться літніми: до +24 °C. Опадів синоптики не прогнозують.

День триватиме 12 годин 14 хвилин. Сонце зійде о 06:42, а заховається за обрій о 18:57.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко спростувала прогноз про сніг у кінці вересня. Також ми писали, що в Україні ще утримуватиметься тепла та комфортна погода щонайменше до 24 вересня.