Теракт в Израиле: мэр Одессы выразил соболезнования

Геннадий Труханов – Одесский городской голова. Фото: Одесский городской совет

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на события в Израиле и выразил свои соболезнования гражданам страны. Городской голова осудил террористическое нападение и призывает наказать виновных.

Об этом мэр написал в своем Facebook .

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"Страшные события в Израиле. Еще одно доказательство того, что терроризм - это разрушительное зло, которому должен быть положен конец, в каком бы виде он ни проявлялся. Мир должен осудить это преступление и наказать виновных".

Искренние соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой террористов. Вечная память погибшим" , - написал мэр в своем Facebook.

Соболезнования гражданам Израиля. Фото: скриншот

Напомним, в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну сегодня утром. Еще 779 человек получили ранения. Террористы из Сектора Газа продолжают нападать на граждан Израиля. Они силой вывозят людей в Сектор Газа. Скорее всего, этих людей захотят потом обменять на находящихся в тюрьмах Израиля. Группировка ХАМАС также объявила о том, что ей удалось проникнуть на одну из военных баз возле Сектора Газа и захватить оборудование. Также продолжают поступать утверждения, что некоторые военнослужащие армии обороны Израиля были взяты в плен или погибли. Тем временем через динамики мечетей по всему Иерусалиму направляют призывы к мусульманам и палестинцам подняться и начать "Священную войну" против Вооруженных сил и государственной власти Израиля.