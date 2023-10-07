Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Теракт в Израиле: мэр Одессы выразил соболезнования arrow

Теракт в Израиле: мэр Одессы выразил соболезнования

7 октября 2023 18:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Теракт в Израиле: мэр Одессы выразил соболезнования
Геннадий Труханов – Одесский городской голова. Фото: Одесский городской совет
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на события в Израиле и выразил свои соболезнования гражданам страны. Городской голова осудил террористическое нападение и призывает наказать виновных.

Об этом мэр написал в своем Facebook .

Читайте также:

"Страшные события в Израиле. Еще одно доказательство того, что терроризм - это разрушительное зло, которому должен быть положен конец, в каком бы виде он ни проявлялся. Мир должен осудить это преступление и наказать виновных".
Искренние соболезнования родным и близким тех, кто стал жертвой террористов. Вечная память погибшим" , - написал мэр в своем Facebook.

Соболезнования гражданам Израиля. Фото: скриншот

Напомним, в Израиле по меньшей мере 100 человек погибли после внезапного нападения ХАМАС на страну сегодня утром. Еще 779 человек получили ранения. Террористы из Сектора Газа продолжают нападать на граждан Израиля. Они силой вывозят людей в Сектор Газа. Скорее всего, этих людей захотят потом обменять на находящихся в тюрьмах Израиля. Группировка ХАМАС также объявила о том, что ей удалось проникнуть на одну из военных баз возле Сектора Газа и захватить оборудование. Также продолжают поступать утверждения, что некоторые военнослужащие армии обороны Израиля были взяты в плен или погибли. Тем временем через динамики мечетей по всему Иерусалиму направляют призывы к мусульманам и палестинцам подняться и начать "Священную войну" против Вооруженных сил и государственной власти Израиля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз