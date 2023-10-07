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Теракт в Ізраїлі: мер Одеси висловив співчуття

7 жовтня 2023 18:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Теракт в Ізраїлі: мер Одеси висловив співчуття
Геннадій Труханов - Одеський міський голова. Фото: Одеська міська рада
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Мер Одеси, Геннадій Труханов відреагував на події в Ізраїлі й висловив свої співчуття громадянам країни. Міський голова засудив терористичний напад і закликає покарати винних. 

Про це мер написав у своєму Facebook.

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"Страшні події в Ізраїлі. Ще один доказ того, що тероризм - це руйнівне зло, якому має бути покладено кінець, в якому би вигляді він не проявлявся. Світ має засудити цей злочин та покарати винних. 
Щирі співчуття рідним та близьким тих, хто став жертвою терористів. Вічна памʼять загиблим", — написав мер у своєму Facebook.

Співчуття громадянам Ізраїлю. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Ізраїлі щонайменше 100 людей загинуло після раптового нападу ХАМАС на країну сьогодні вранці. Ще 779 людей отримали поранення. Терористи з Сектору Газа продовжують нападати на громадян Ізраїлю. Вони силою вивозять їх у Сектор Газа. Скоріш за все, цих людей захочуть потім обміняти на тих, хто перебуває в тюрмах Ізраїлю. Угруповання ХАМАС також оголосило про те, що йому вдалося проникнути на одну з військових баз біля Сектору Газа та захопити обладнання. Також продовжують надходити твердження щодо того, що деякі військовослужбовці армії оборони Ізраїлю були взяті в полон або загинули. А тим часом через динаміки мечетей по всьому Єрусалиму направляють заклики до мусульман і палестинців піднятися і почати "Священну війну" проти Збройних сил і державної влади Ізраїлю.

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