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Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови

15 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови
Человек стал донором крови. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 15 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
  • Пироговская на 9:00 – группа крови 1(+), 2(-), 4(-) только граждане Украины.

Как подготовиться к сдаче крови.

  • за 72 часа до донации: воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств;
  • за 48 часов до донации — исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией

  • жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища;
  • молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло;
  • бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла;
  • яйца;
  • чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез;
  • сладкие магазинные газировки и энергетики;
  • шоколад, халва, орехи.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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