Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови

Человек стал донором крови. Фото: pixabay

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 15 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

Читайте также:

Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;

граждане Украины или ВНЖ/удостоверение; Пироговская на 9:00 – группа крови 1(+), 2(-), 4(-) только граждане Украины.

Как подготовиться к сдаче крови.

за 72 часа до донации: воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств;

за 48 часов до донации — исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища;

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло;

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла;

яйца;

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез;

сладкие магазинные газировки и энергетики;

шоколад, халва, орехи.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.