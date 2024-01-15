Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови
15 января 2024 17:15
Человек стал донором крови. Фото: pixabay
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 15 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
- Пироговская на 9:00 – группа крови 1(+), 2(-), 4(-) только граждане Украины.
Как подготовиться к сдаче крови.
- за 72 часа до донации: воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств;
- за 48 часов до донации — исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища;
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло;
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла;
- яйца;
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез;
- сладкие магазинные газировки и энергетики;
- шоколад, халва, орехи.
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.
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