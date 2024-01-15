Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові

Людина стала донором крові. Фото: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 15 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+) громадяни України або ВНЖ/посвідка;

громадяни України або ВНЖ/посвідка; Пироговська на 9:00 — група крові 1(+), 2(-), 4(-) лише громадяни України.

Як підготуватися до здачі крові

за 72 години до донації: утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків;

за 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа;

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло;

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк;

яйця;

чипси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез;

солодкі магазинні газованки та енергетики;

шоколад, халва, горіхи.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.