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Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові

15 січня 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові
Людина стала донором крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 15 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+) громадяни України або ВНЖ/посвідка;
  • Пироговська на 9:00 — група крові 1(+), 2(-), 4(-) лише громадяни України.

Як підготуватися до здачі крові

  • за 72 години до донації: утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків;
  • за 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа;
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло;
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк;
  • яйця;
  • чипси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез;
  • солодкі магазинні газованки та енергетики;
  • шоколад, халва, горіхи.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

Одеса
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