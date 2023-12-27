Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови с разными группами

Люди стали донорами крови. Фото: pixabay

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 28 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00 — 1(+) пять человек, 3(+) пять человек. Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.

Пироговская на 9:00 или на 10:00 — 1(+) шесть человек, 1(-) два человека, 2(+) шесть человек, 2(-) два человека, 3(+) четыре человека, 4(+) семь человек. Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.