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Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові з різними групами

27 грудня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові з різними групами
Люди стали донорами крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 28 грудня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — 1(+) п'ять людей, 3(+) п'ять людей. Громадяни України або ВНЖ/посвідка.
  • Пироговська на 9:00 або на 10:00 — 1(+) шість людей, 1(-) дві людини, 2(+) шість людей, 2(-) дві людини, 3(+) чотири людини, 4(+) сім людей. Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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