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Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови с разными группами

7 января 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови с разными группами
Донорская кровь. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 8 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донорство

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00

  • 1(+) семь человек
  • 4(+) три человека

Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.

Пироговская на 9:00 или 10:00

  • 1(+) 12 человек
  • 2(+) 9 человек
  • 3(+) три человека

Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Вес донора должен быть более 50 килограммов.
  • Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • Близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Добавим, что за прошлый год украинцы сдали более 7000 литров крови через платформу "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 000 донаций крови.

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