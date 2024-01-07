Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови с разными группами

Донорская кровь. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 8 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донорство

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00

1(+) семь человек

4(+) три человека

Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.

Пироговская на 9:00 или 10:00

1(+) 12 человек

2(+) 9 человек

3(+) три человека

Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Вес донора должен быть более 50 килограммов.

Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

Близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Добавим, что за прошлый год украинцы сдали более 7000 литров крови через платформу "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 000 донаций крови.