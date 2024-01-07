Срочная запись — в Одессе ищут доноров крови с разными группами
7 января 2024 14:40
Донорская кровь. Фото: УНИАН
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 8 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донорство
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
Слободка с 9:00 до 12:00
- 1(+) семь человек
- 4(+) три человека
Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение.
Пироговская на 9:00 или 10:00
- 1(+) 12 человек
- 2(+) 9 человек
- 3(+) три человека
Только граждане Украины.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- Близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Добавим, что за прошлый год украинцы сдали более 7000 литров крови через платформу "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 000 донаций крови.
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