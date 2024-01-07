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Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові з різними групами

7 січня 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові з різними групами
Донорська кров. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 8 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00

  • 1(+) сім людей 
  • 4(+) три людини 

Громадяни України або ВНЖ/посвідка.

Пироговська на 9:00 або на 10:00

  • 1(+) 12 людей
  • 2(+) 9 людей
  • 3(+) три людини 

Лише громадяни України. 

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Додамо, що за минулий рік українці здали понад 7000 літрів крові через платформу "ДонорUA". Також, у 2023 році було зафіксовано близько 14000 донацій крові.

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