Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові з різними групами

Донорська кров. Фото: УНІАН

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 8 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00

1(+) сім людей

4(+) три людини

Громадяни України або ВНЖ/посвідка.

Пироговська на 9:00 або на 10:00

1(+) 12 людей

2(+) 9 людей

3(+) три людини

Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Додамо, що за минулий рік українці здали понад 7000 літрів крові через платформу "ДонорUA". Також, у 2023 році було зафіксовано близько 14000 донацій крові.