Терміновий запис — в Одесі шукають донорів крові з різними групами
7 січня 2024 14:40
Донорська кров. Фото: УНІАН
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 8 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
Слобідка з 9:00 до 12:00
- 1(+) сім людей
- 4(+) три людини
Громадяни України або ВНЖ/посвідка.
Пироговська на 9:00 або на 10:00
- 1(+) 12 людей
- 2(+) 9 людей
- 3(+) три людини
Лише громадяни України.
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Додамо, що за минулий рік українці здали понад 7000 літрів крові через платформу "ДонорUA". Також, у 2023 році було зафіксовано близько 14000 донацій крові.
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