Срочная запись — в Одессе ищут доноров с разными группами крови

Человек стал донором крови. Фото: Радио Свобода

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 30 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1 (+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;

граждане Украины или ВНЖ/удостоверение; Пироговская на 9:00 — группа крови 1(+), 2(-), 3(+) только граждане Украины

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес свыше 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.