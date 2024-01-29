Терміновий запис — в Одесі шукають донорів з різними групами крові
29 січня 2024 15:30
Людина стала донором крові. Фото: Радіо Свобода
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 30 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+) громадяни України або ВНЖ/посвідка;
- Пироговська на 9:00 — група крові 1(+), 2(-), 3(+) лише громадяни України
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага понад 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.
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