Срочная запись — в Одессе ищут доноров с разными группами крови
7 февраля 2024 15:55
Человек стал донором крови. Фото: МОЗ
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 8 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+), 2(+) , 2(-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
- Приморский район на 09:00 — группа крови 1(+), 1(-), 4(-), только граждане Украины
Постоянные противопоказания для донорства
- активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
- заболевание центральной нервной системы;
- болезни мочеполовой системы;
- гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
- патологическая предрасположенность к кровотечениям;
- гепатиты В и С;
- ВИЧ.
Временные противопоказания для донорства
- инфекционные заболевания — течение болезни и две недели после выздоровления;
- прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;
- татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.
Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.
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