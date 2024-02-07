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Срочная запись — в Одессе ищут доноров с разными группами крови

7 февраля 2024 15:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Срочная запись — в Одессе ищут доноров с разными группами крови
Человек стал донором крови. Фото: МОЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 8 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+), 2(+) , 2(-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
  • Приморский район на 09:00 — группа крови 1(+), 1(-), 4(-), только граждане Украины

Постоянные противопоказания для донорства

  • активные или прошлые сердечно-сосудистые болезни;
  • заболевание центральной нервной системы;
  • болезни мочеполовой системы;
  • гематологические, иммунологические, желудочно-кишечные и онкологические заболевания;
  • патологическая предрасположенность к кровотечениям;
  • гепатиты В и С;
  • ВИЧ.

Временные противопоказания для донорства

  • инфекционные заболевания — течение болезни и две недели после выздоровления;
  • прививка живыми вакцинами — в течение четырех недель;
  • татуировка, микроблейдинг и перманентный макияж — в течение шести месяцев.

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также, в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.

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