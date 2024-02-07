Терміновий запис — в Одесі шукають донорів з різними групами крові
7 лютого 2024 15:55
Людина стала донором крові. Фото: МОЗ
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 8 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), 2(+), 2(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка
- Приморський район на 09:00 — група крові 1(+), 1(-), 4(-), лише громадяни України
Постійні протипоказання для донорства
- активні або минулі серцево-судинні хвороби;
- захворювання центральної нервової системи;
- хвороби сечостатевої системи;
- гематологічні, імунологічні, шлунково-кишкові та онкологічні захворювання;
- патологічна схильність до кровотеч;
- гепатити В і С;
- ВІЛ.
Тимчасові протипоказання для донорства
- інфекційні захворювання — протягом хвороби та двох тижнів після одужання;
- щеплення живими вакцинами — протягом чотирьох тижнів;
- татуювання, мікроблейдинг та перманентний макіяж — протягом шести місяців.
Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.
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