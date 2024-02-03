Срочно нужна кровь — в Одессе ищут доноров
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на понедельник, 5 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.
Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 9:00 до 12:00
1(+) шесть человек
1(-) два человека
2(+) шесть человек
4(+) два человека
Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
- Пироговская в 9:00
1(+) семь человек
1(-) шесть человек
2(+) два человека
Только граждане Украины
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес свыше 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Что нельзя есть перед донацией
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.
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