Срочно нужна кровь — в Одессе ищут доноров

Женщины на донации крови. Фото: УНИАН

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на понедельник, 5 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00

1(+) шесть человек

1(-) два человека

2(+) шесть человек

4(+) два человека

Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

Пироговская в 9:00

1(+) семь человек

1(-) шесть человек

2(+) два человека

Только граждане Украины

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес свыше 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Что нельзя есть перед донацией

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.