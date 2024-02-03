Терміново потрібна кров — в Одесі шукають донорів

Жінки на донації крові. Фото: УНІАН

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок, 5 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00

1(+) шість людей

1(-) дві людини

2(+) шість людей

4(+) дві людини

Громадяни України або ВНЖ/посвідка

Пироговська на 9:00

1(+) сім людей

1(-) шість людей

2(+) дві людини

Лише громадяни України

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага понад 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Що не можна їсти перед донацією

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.