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Терміново потрібна кров — в Одесі шукають донорів

3 лютого 2024 16:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Терміново потрібна кров — в Одесі шукають донорів
Жінки на донації крові. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок, 5 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00

1(+) шість людей 
1(-) дві людини
2(+) шість людей
4(+) дві людини
Громадяни України або ВНЖ/посвідка

  • Пироговська на 9:00

1(+) сім людей
1(-) шість людей 
2(+) дві людини
Лише громадяни України 

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага понад 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Що не можна їсти перед донацією

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
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