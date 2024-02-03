Терміново потрібна кров — в Одесі шукають донорів
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на понеділок, 5 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка з 9:00 до 12:00
1(+) шість людей
1(-) дві людини
2(+) шість людей
4(+) дві людини
Громадяни України або ВНЖ/посвідка
- Пироговська на 9:00
1(+) сім людей
1(-) шість людей
2(+) дві людини
Лише громадяни України
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага понад 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Що не можна їсти перед донацією
- жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
- молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
- банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
- яйця
- чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
- солодкі магазинні газировки та енергетики
- шоколад, халва, горіхи
Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.
Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.
Читайте Новини.LIVE!