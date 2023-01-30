Терроризировали жителей Одесской области: СБУ обезвредила преступную группировку
В Одессе нейтрализована криминальная группировка, действовавшая от имени чеченского "вора в законе" по прозвищу "Омар Уфимский". Находясь на территории россии, он пытался распространить преступное влияние в причерноморском регионе Украины.
Об этом сообщает Официальный канал Управления СБ Украины в Одесской области.
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Держать в страхе местных жителей
Злоумышленники под надуманными предлогами требовали деньги от граждан, в том числе тех, кто находился под следствием. В случае отказа применяли психологическое давление, насилие и угрожали убийством, в том числе родственников потерпевшего, которых обещали "найти".
Участники преступной группировки
Руководил группировкой местный уголовник, находившийся в СИЗО. Также в конце августа прошлого года сотрудники СБУ задержали в Одессе трех активных участников банды, действовавших на свободе.
Тогда задержанным и их организатору сообщили о подозрениях по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). Однако находясь в СИЗО, лидер банды все равно продолжил преступную деятельность.
"Уголовник обложил "данью" арестованных, а полученные суммы направлял на поддержку заключенных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Даже в случае освобождения из изолятора потерпевшие должны платить суммы в криминальную "кассу"", — говорится в сообщении СБУ.
Какое наказание ждет организатора группировки
На основании собранных доказательств организатору дополнительно уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление или распространение преступного воздействия). Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Одесской области. Приспешник агрессора собирал данные, чтобы корректировать удары рф.
Также СБУ разоблачила руководство одного из постов Одесской таможни и отдела пограничной службы на систематическом требовании денег от паломников одного из направлений иудейского течения. Они посещали религиозные места в Украине.