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Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

30 січня 2023 16:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
СБУ знешкодила злочинне угруповання в Одесі
Організатор керував угрупуванням з СІЗО
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Перебуваючи на території рф, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.

Про це повідомляє Офіційний канал Управління СБ України в Одеській області. 

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Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, зокрема тих, які перебувають під слідством. У разі відмови — застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти".

Учасники злочинного угруповання

Керував угрупованням місцевий кримінальник, який перебував СІЗО. Також наприкінці серпня минулого року співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі.

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Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність.

"Кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси"", — йдеться в повідомленні СБУ. 

Яке покарання чекає на організатора угруповання

На підставі зібраних доказів організатору додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав дані, аби коригувати удари рф.

Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони  відвідували релігійні місця в Україні.

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