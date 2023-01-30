Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання
В Одесі нейтралізовано кримінальне угруповання, яке діяло від імені чеченського "злодія в законі" на прізвисько "Омар Уфімський". Перебуваючи на території рф, він намагався поширити злочинний вплив у причорноморському регіоні України.
Про це повідомляє Офіційний канал Управління СБ України в Одеській області.
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Тримати в страху місцевих жителів
Зловмисники під надуманими приводами вимагали гроші з громадян, зокрема тих, які перебувають під слідством. У разі відмови — застосовували психологічний тиск, насильство і погрожували вбивством, зокрема родичів потерпілого, яких обіцяли "знайти".
Учасники злочинного угруповання
Керував угрупованням місцевий кримінальник, який перебував СІЗО. Також наприкінці серпня минулого року співробітники СБУ затримали в Одесі трьох активних учасників банди, які діяли на волі.
Тоді затриманим та їхньому організатору повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Проте, перебуваючи в СІЗО, лідер банди все одно продовжив злочинну діяльність.
"Кримінальник обклав "даниною" арештованих, а отримані суми спрямовував на підтримку ув’язнених, які відбувають покарання у виправних установах за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Навіть у разі звільнення з ізолятора потерпілі мали сплачувати суми до кримінальної "каси"", — йдеться в повідомленні СБУ.
Яке покарання чекає на організатора угруповання
На підставі зібраних доказів організатору додатково повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу). Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного агента фсб у ході спецоперації на Одещині. Поплічник агресора збирав дані, аби коригувати удари рф.
Також СБУ викрила керівництво одного з постів Одеської митниці та відділу прикордонної служби на систематичному вимаганні грошей від паломників одного із напрямів юдейської течії. Вони відвідували релігійні місця в Україні.