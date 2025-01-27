Тирасполь нуждается в 3 млн кубометров газа

Центральная улица Тирасполя. Фото: 24 канал

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

На заседании Оперативного штаба самопровозглашенного Приднестровья по энергетике приняли решение попросить у Кишинева 3 миллиона кубометров газа в долг. Вроде бы топливо потом вернут, если не смогут оплатить.

Об этом сообщает молдавское издание TV8.

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П одробности обращения

Запрос ПМР мотивирован тем, что если не поддерживать давление в газотранспортной системе Левобережья, то на ее стабилизацию потом уйдет около двух месяцев. А это помешает своевременным поставкам топлива в случае необходимости транзита. Сейчас запасов газа в системе осталось максимум до первых дней февраля.

Какая ситуация сегодня

Уже сегодня в так называемом ПМР сократили поставки газа и в социальные учреждения. Больницы, поликлиники, школы и детские сады, где есть возможность переводят на дизельные генераторы, таким образом пытаются снизить потребление голубого топлива и сохранить систему.

Причины кризиса

Уже месяц жители так называемого Приднестровья обходятся без газа и с постоянными отключениями света. Контракт между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому топливо поставлялось в непризнанную республику по украинской газотранспортной системе, завершился 1 января этого года. Однако Россия не захотела поставлять газ альтернативным путем через Турцию. Все предложения со стороны Молдовы помочь в приобретении голубого топлива на Европейских биржах Тирасполем были отклонены. Впрочем, как и предложение Украины по поставкам угля для Молдавской ГРЭС.