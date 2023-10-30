Тысячи жителей Одессы остались до вечера без света
30 октября 2023 12:30
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
Сегодня, 30 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые и аварийные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света
Южный РЭС:
- ул. Дача Ковалевского, 142 линия 12, 142/2д/корп. 1,
- ул. Дача Ковалевского,142,
- Амундсена 142,
- ул. Правды 207,
- пер. Амундсена, 1,
- 7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,
- ул. Амундсена 142,
- 11 Линия 148,
- ул. Амундсена 142,
- 7 Линия 124-147, 142,
- 8-я Линия, 136-245,
- 9-я Линия,194,
- ул. Правды,150-254,
- ул. Дача Ковалевского,142/корп.217,
- линии, 6, 8, 9, 12,
- ул. Ореховая, 170,
- ул. Марии Демченко,
- линии 1, 2, 3, 5,
- ул. Белорусская, 2, 38,
- ул. Эстонская, 1,-8, 8а,
- ул. Просвещения, 111,
- пер. Гетманский, 4,
- ул. Николая Огренича1/5, 12б,
- пер. 3-й Амундсена, 6/2, 6/корп.10, 6/корп. 7,
- пер.Эстонский, 1-13,
- ул. Амундсена, 103/4, 107,
- ул. Дача Ковалевского, 103-111ф,
- пер. Амундсена, 3,
- ул. Авиаторов 43,
- ул. Дача Ковалевского, 107/корп. 109, 140/5, 140/корп. 10, 140/корп. 11, 140/корп. 12, 140/корп. 13, 140/корп. 14, 140/корп. 3, 140/корп. 6,140/корп. 7, 140/корп. 8, 140/корп. 9, 140,
- ул. Вершинная,16/1,16/1а,
- ул. Витебская 1а,
- ул. Эстонская,10а,
- ул. Николая Огренича, 1/3г,
- ул. Просвещения, 1в,
- ул. Якутская, 2,10,
- 4-я Линия Марии Демченко 11,13,
- ул. Вирского 1/а/1, 1б, 2, 4,
- ул. Мичурина, 3, 3/а/1, 3/корп. 4, 3а, 3а/корп.4, 3б, 5, 5а, 5б
- ул. Просвещения, 1г,
- пер. 2-й Амундсена, 3/корп. 4,
- ул. Николая Огренича, 1, 8б,
- ул. Мичурина, 7в.
Северный РЭС:
- ул. Тепличная,3б, 4а,
- пер. 4й Деревообрабатывающий, 1-117,
- ул. Мичурина,19, 19а,
- пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,
- пер. Оранжерейный, 18а, 43а,
- ул. Хуторская, 15-43,
- ул. Ховкина, 33-51а,
- пер. Цементный 1-17,
- ул. Академика Панкратовой, 20, 57,
- ул. Котляревского, 1-23,
- пер. Л. Гинзбург, 5-27б,
- просп. Добровольского, 71а,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Хуторская, 45а, 86г,
- ул. Геологическая, 9-23а,
- ул. Степная, 1-31,
- пер. Цементный, 6,
- просп. Добровольского, 73,
- ул. Круговая, 1-17б,
- пер. Шебелинский, 13а-27,
- ул. Ак. Панкратовой, 29
- ул. Хавкина, 35-51,
- пер. Хуторской, 14-22,
- ул. Хуторская, 42-66, 95, 105в, 97/г/1,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
Центральный РЭС:
- ул. Головковская,21/корп.23,
- ул. Михайловская, 5,
- пл. Михайловская, 13, 15, 19,
- ул. Артезианская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22,
- ул. Бугаевская, 48, 50, 50/корп.40, 52, 54,
- ул. Строительная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
- ул. Спутников, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а,
- пер. Строительный 4.
Напомним, на сегодняшний день у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей. Пока в Укрэнерго не видят предпосылок для отключения света, это зависит от возможных российских атак по критическим объектам инфраструктуры.
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