Тысячи жителей Одессы остались до вечера без света

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 30 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые и аварийные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Дача Ковалевского, 142 линия 12, 142/2д/корп. 1,

ул. Дача Ковалевского,142,

Амундсена 142,

ул. Правды 207,

пер. Амундсена, 1,

7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,

ул. Амундсена 142,

11 Линия 148,

ул. Амундсена 142,

7 Линия 124-147, 142,

8-я Линия, 136-245,

9-я Линия,194,

ул. Правды,150-254,

ул. Дача Ковалевского,142/корп.217,

линии, 6, 8, 9, 12,

ул. Ореховая, 170,

ул. Марии Демченко,

линии 1, 2, 3, 5,

ул. Белорусская, 2, 38,

ул. Эстонская, 1,-8, 8а,

ул. Просвещения, 111,

пер. Гетманский, 4,

ул. Николая Огренича1/5, 12б,

пер. 3-й Амундсена, 6/2, 6/корп.10, 6/корп. 7,

пер.Эстонский, 1-13,

ул. Амундсена, 103/4, 107,

ул. Дача Ковалевского, 103-111ф,

пер. Амундсена, 3,

ул. Авиаторов 43,

ул. Дача Ковалевского, 107/корп. 109, 140/5, 140/корп. 10, 140/корп. 11, 140/корп. 12, 140/корп. 13, 140/корп. 14, 140/корп. 3, 140/корп. 6,140/корп. 7, 140/корп. 8, 140/корп. 9, 140,

ул. Вершинная,16/1,16/1а,

ул. Витебская 1а,

ул. Эстонская,10а,

ул. Николая Огренича, 1/3г,

ул. Просвещения, 1в,

ул. Якутская, 2,10,

4-я Линия Марии Демченко 11,13,

ул. Вирского 1/а/1, 1б, 2, 4,

ул. Мичурина, 3, 3/а/1, 3/корп. 4, 3а, 3а/корп.4, 3б, 5, 5а, 5б

ул. Просвещения, 1г,

пер. 2-й Амундсена, 3/корп. 4,

ул. Николая Огренича, 1, 8б,

ул. Мичурина, 7в.

Северный РЭС:

ул. Тепличная,3б, 4а,

пер. 4й Деревообрабатывающий, 1-117,

ул. Мичурина,19, 19а,

пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,

пер. Оранжерейный, 18а, 43а,

ул. Хуторская, 15-43,

ул. Ховкина, 33-51а,

пер. Цементный 1-17,

ул. Академика Панкратовой, 20, 57,

ул. Котляревского, 1-23,

пер. Л. Гинзбург, 5-27б,

просп. Добровольского, 71а,

ул. Матросская, 2,

ул. Хуторская, 45а, 86г,

ул. Геологическая, 9-23а,

ул. Степная, 1-31,

пер. Цементный, 6,

просп. Добровольского, 73,

ул. Круговая, 1-17б,

пер. Шебелинский, 13а-27,

ул. Ак. Панкратовой, 29

ул. Хавкина, 35-51,

пер. Хуторской, 14-22,

ул. Хуторская, 42-66, 95, 105в, 97/г/1,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,

Центральный РЭС:

ул. Головковская,21/корп.23,

ул. Михайловская, 5,

пл. Михайловская, 13, 15, 19,

ул. Артезианская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22,

ул. Бугаевская, 48, 50, 50/корп.40, 52, 54,

ул. Строительная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

ул. Спутников, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а,

пер. Строительный 4.

Напомним, на сегодняшний день у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей. Пока в Укрэнерго не видят предпосылок для отключения света, это зависит от возможных российских атак по критическим объектам инфраструктуры.