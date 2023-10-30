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Тысячи жителей Одессы остались до вечера без света

30 октября 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи жителей Одессы остались до вечера без света
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые и аварийные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • ул. Дача Ковалевского, 142 линия 12, 142/2д/корп. 1,
  • ул. Дача Ковалевского,142,
  • Амундсена 142,
  • ул. Правды 207,
  • пер. Амундсена, 1,
  • 7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,
  • ул. Амундсена 142,
  • 11 Линия 148,
  • ул. Амундсена 142,
  • 7 Линия 124-147, 142,
  • 8-я Линия, 136-245,
  • 9-я Линия,194,
  • ул. Правды,150-254,
  • ул. Дача Ковалевского,142/корп.217,
  • линии, 6, 8, 9, 12,
  • ул. Ореховая, 170,
  • ул. Марии Демченко,
  • линии 1, 2, 3, 5,
  • ул. Белорусская, 2, 38,
  • ул. Эстонская, 1,-8, 8а,
  • ул. Просвещения, 111,
  • пер. Гетманский, 4,
  • ул. Николая Огренича1/5, 12б,
  • пер. 3-й Амундсена, 6/2, 6/корп.10, 6/корп. 7,
  • пер.Эстонский, 1-13,
  • ул. Амундсена, 103/4, 107,
  • ул. Дача Ковалевского, 103-111ф,
  • пер. Амундсена, 3,
  • ул. Авиаторов 43,
  • ул. Дача Ковалевского, 107/корп. 109, 140/5, 140/корп. 10, 140/корп. 11, 140/корп. 12, 140/корп. 13, 140/корп. 14, 140/корп. 3, 140/корп. 6,140/корп. 7, 140/корп. 8, 140/корп. 9, 140,
  • ул. Вершинная,16/1,16/1а,
  • ул. Витебская 1а,
  • ул. Эстонская,10а,
  • ул. Николая Огренича, 1/3г,
  • ул. Просвещения, 1в,
  • ул. Якутская, 2,10,
  • 4-я Линия Марии Демченко 11,13,
  • ул. Вирского 1/а/1, 1б, 2, 4,
  • ул. Мичурина, 3, 3/а/1, 3/корп. 4, 3а, 3а/корп.4, 3б, 5, 5а, 5б
  • ул. Просвещения, 1г,
  • пер. 2-й Амундсена, 3/корп. 4,
  • ул. Николая Огренича, 1, 8б,
  • ул. Мичурина, 7в.

Северный РЭС:

  • ул. Тепличная,3б, 4а,
  • пер. 4й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • ул. Мичурина,19, 19а,
  • пер. Людмилы Гинзбург, 29-43,
  • пер. Оранжерейный, 18а, 43а,
  • ул. Хуторская, 15-43,
  • ул. Ховкина, 33-51а,
  • пер. Цементный 1-17,
  • ул. Академика Панкратовой, 20, 57,
  • ул. Котляревского, 1-23,
  • пер. Л. Гинзбург, 5-27б,
  • просп. Добровольского, 71а,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Хуторская, 45а, 86г,
  • ул. Геологическая, 9-23а,
  • ул. Степная, 1-31,
  • пер. Цементный, 6,
  • просп. Добровольского, 73,
  • ул. Круговая, 1-17б,
  • пер. Шебелинский, 13а-27,
  • ул. Ак. Панкратовой, 29
  • ул. Хавкина, 35-51,
  • пер. Хуторской, 14-22,
  • ул. Хуторская, 42-66, 95, 105в, 97/г/1,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,

Центральный РЭС:

  • ул. Головковская,21/корп.23,
  • ул. Михайловская, 5,
  • пл. Михайловская, 13, 15, 19,
  • ул. Артезианская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22,
  • ул. Бугаевская, 48, 50, 50/корп.40, 52, 54,
  • ул. Строительная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
  • ул. Спутников, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а,
  • пер. Строительный 4.

Напомним, на сегодняшний день у украинской энергосистемы достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей. Пока в Укрэнерго не видят предпосылок для отключения света, это зависит от возможных российских атак по критическим объектам инфраструктуры.

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