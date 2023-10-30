Тисячі мешканців Одеси залишилися до вечора без світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 30 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

Дача Ковалевського, 142 лінія 12, 142/2д/корп. 1,

вул. Дача Ковалевського,142,

вул.Амундсена 142,

вул. Правди 207,

пров. Амундсена, 1,

7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126,

Амундсена 142,

11 Лінія 148,

Амундсена 142,

7 Лінія 124-147, 142,

8-а Лінія, 136-245,

9-а Лінія,194,

вул. Правди,150-254,

вул. Дача Ковалевського,142/ корп.217,

лінії, 6, 8, 9, 12,

вул. Горіхова, 170,

вул. Марії Демченко,

лінії 1, 2, 3, 5,

Білоруська, 2, 38,

Естонська, 1,-8, 8а,

вул. Просвіти, 111,

пров. Гетьманський, 4,

вул. Миколи Огренича1/5, 12б,

пров. 3-й Амундсена, 6/2, 6/корп.10, 6/корп. 7,

пров.Естонський, 1-13,

вул. Амундсена 103/4, 107,

вул. Дача Ковалевського, 103-111ф,

пров. Амундсена, 3,

вул. Авіаторів 43,

вул. Дача Ковалевського,107/корп. 109, 140/5, 140/корп. 10, 140/корп. 11, 140/корп. 12, 140/корп. 13, 140/корп. 14, 140/корп. 3, 140/корп. 6,140/корп. 7, 140/корп. 8, 140/корп. 9, 140,

вул. Вершинна,16/1,16/1а,

вул. Вітебська 1а,

вул. Естонська,10а,

вул. Миколи Огренича, 1/3г,

вул. Просвіти, 1в,

вул. Якутська, 2,10,

4-а Лінія Марії Демченко 11,13,

вул. Вірського 1/а/1, 1б, 2, 4,

вул. Мічуріна, 3, 3/а/1, 3/корп. 4, 3а, 3а/корп.4, 3б, 5, 5а, 5б

вул. Просвіти, 1г,

пров. 2-й Амундсена,3/корп. 4,

вул. Миколи Огренича, 1, 8б,

вул. Мічуріна, 7в.

Північний РЕМ:

вул. Теплична,3б, 4а,

пров. 4й Деревообробний, 1-117,

вул. Мічуріна,19, 19а,

пров. Людмили Гінзбург, 29-43,

пров. Оранжерейний, 18а, 43а,

вул. Хуторська, 15-43,

вул. Хавкіна, 33-51а,

пров. Цементний 1-17,

вул. Академіка Панкратової, 20, 57,

вул. Котляревського, 1-23,

пров. Л. Гінзбург, 5-27б,

просп. Добровольського, 71а,

вул. Матроська, 2,

вул. Хуторська, 45а, 86г,

вул. Геологічна, 9-23а,

вул. Степова, 1-31,

пров. Цементний, 6,

просп. Добровольського, 73,

вул. Кругова, 1-17б,

пров. Шебелінський, 13а,-27,

вул. Ак. Панкратової, 29,

вул. Хавкіна, 35-51,

пров. Хуторський, 14-22,

вул. Хуторська, 42-66, 95, 105в, 97/г/1,

пров. 4-й Деревообробний, 5,

Центральний РЕМ:

вул. Головківська,21/корп.23,

вул. Михайлівська, 5,

пл. Михайлівська, 13, 15, 19,

вул. Артезіанська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22,

вул. Бугаївська, 48, 50, 50/корп.40, 52, 54,

Будівельна, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

вул. Супутників, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а,

пров.Будівельний 4.

Нагадаємо, станом на сьогодні українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби усіх споживачів. Наразі в Укренерго не бачать передумов для відключень світла, це залежить від можливих російських атак по критичних об'єктах інфраструктури.