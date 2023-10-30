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Тисячі мешканців Одеси залишилися до вечора без світла

30 жовтня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі мешканців Одеси залишилися до вечора без світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • Дача Ковалевського, 142 лінія 12, 142/2д/корп. 1,
  • вул. Дача Ковалевського,142,
  • вул.Амундсена 142,
  • вул. Правди 207,
  • пров. Амундсена, 1,
  • 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126,
  • Амундсена 142,
  • 11 Лінія 148, 
  • Амундсена 142,
  • 7 Лінія 124-147, 142,
  • 8-а Лінія, 136-245,
  • 9-а Лінія,194,
  • вул. Правди,150-254,
  • вул. Дача Ковалевського,142/ корп.217,
  • лінії, 6, 8, 9, 12,
  • вул. Горіхова, 170,
  • вул. Марії Демченко,
  • лінії 1, 2, 3, 5,
  • Білоруська, 2, 38,
  • Естонська, 1,-8, 8а,
  • вул. Просвіти, 111,
  • пров. Гетьманський, 4,
  • вул. Миколи Огренича1/5, 12б,
  • пров. 3-й Амундсена, 6/2, 6/корп.10, 6/корп. 7,
  • пров.Естонський, 1-13,
  • вул. Амундсена 103/4, 107,
  • вул. Дача Ковалевського, 103-111ф,
  • пров. Амундсена, 3,
  • вул. Авіаторів 43,
  • вул. Дача Ковалевського,107/корп. 109, 140/5, 140/корп. 10, 140/корп. 11, 140/корп. 12, 140/корп. 13, 140/корп. 14, 140/корп. 3, 140/корп. 6,140/корп. 7, 140/корп. 8, 140/корп. 9, 140,
  • вул. Вершинна,16/1,16/1а,
  • вул. Вітебська 1а,
  • вул. Естонська,10а,
  • вул. Миколи Огренича, 1/3г,
  • вул. Просвіти, 1в,
  • вул. Якутська, 2,10,
  • 4-а Лінія Марії Демченко 11,13,
  • вул. Вірського 1/а/1, 1б, 2, 4,
  • вул. Мічуріна, 3, 3/а/1, 3/корп. 4, 3а, 3а/корп.4, 3б, 5, 5а, 5б
  • вул. Просвіти, 1г,
  • пров. 2-й Амундсена,3/корп. 4,
  • вул. Миколи Огренича, 1, 8б,
  • вул. Мічуріна, 7в.

Північний РЕМ:

  • вул. Теплична,3б, 4а,
  • пров. 4й Деревообробний, 1-117,
  • вул. Мічуріна,19, 19а,
  • пров. Людмили Гінзбург, 29-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а, 43а,
  • вул. Хуторська, 15-43,
  • вул. Хавкіна, 33-51а,
  • пров. Цементний 1-17,
  • вул. Академіка Панкратової, 20, 57,
  • вул. Котляревського, 1-23,  
  • пров. Л. Гінзбург, 5-27б,
  • просп. Добровольського, 71а,
  • вул. Матроська, 2,
  • вул. Хуторська, 45а, 86г,
  • вул. Геологічна, 9-23а,
  • вул. Степова, 1-31,
  • пров. Цементний, 6,
  • просп. Добровольського, 73,
  • вул. Кругова, 1-17б,
  • пров. Шебелінський, 13а,-27,
  • вул. Ак. Панкратової, 29,
  • вул. Хавкіна, 35-51,
  • пров. Хуторський, 14-22,
  • вул. Хуторська, 42-66, 95, 105в, 97/г/1,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5,

  Центральний РЕМ:

  • вул. Головківська,21/корп.23,
  • вул. Михайлівська, 5,
  • пл. Михайлівська, 13, 15, 19,
  • вул. Артезіанська, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22,
  • вул. Бугаївська, 48, 50, 50/корп.40, 52, 54,
  • Будівельна, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
  • вул. Супутників, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а,
  • пров.Будівельний 4.

Нагадаємо, станом на сьогодні українська енергосистема має достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби усіх споживачів. Наразі в Укренерго не бачать передумов для відключень світла, це залежить від можливих російських атак по критичних об'єктах інфраструктури. 

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