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Тысячи жителей Одессы остались сегодня без света

27 октября 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Тысячи жителей Одессы остались сегодня без света
Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 октября, тысячи жителей Одессы остались без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях города. Энергетики обещают вернуть свет в дома горожан не позже 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Аркаса, 1-54,
  • ул. Нескучная, 1а, 8, 27-49, 44-50,
  • ул. Петра Лещенко, 2-22, 9-41,
  • ул. Северная, 1-9, 6-12,
  • пер. 2-й Восточный, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 9б, 9г,

Северный РЭС:

  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117,
  • пер. 5-й Деревообрабатывающий, 3а-141,
  • 36-я линия, 15,
  • 36-я линия ЖМ, 1-24,
  • 37-я линия на ЖМ, 1-18,
  • 45-я линия на ЖМ, 1-36,
  • 46-я линия на ЖМ, 1-35,
  • Луцкая, 59-75,
  • 4-я улица, 37-58,
  • пер. Оранжерейный, 1-16,
  • 43-я линия на ЖМ, 2-34,
  • 44-я линия на ЖМ, 1-51,
  • Ракетная, 1-13, 10, 12, 18,
  • Агрономическая, 60-131,
  • Матросская, 2,
  • Академика Воробьева, 5,
  • Неждановой, 2-28,
  • пер. 1-й Ключевой, 1, 1а, 2, 4, 5, 17,
  • пер. 2-й Ключевой, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15, 15а,
  • пер. Ключевой, 3, 7, 9, 11, 13, 15/корп.2, 15а, 19, 21, 21а,
  • Геологическая, 9, 9а, 23а,
  • Степная, 1-31,

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-16, 45-105, 48,
  • Дубовая Роща, 2-38, 3-57,
  • Макаренко, 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Равенства, 88-104, 91, 195,
  • пер. 1-й Равенства 90,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37, 106/40
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
  • Тимирязева, 34,
  • Дачная, 3а, 3а/корп.2, 3в, 10,12,
  • Львовская, 7-48,
  • Сумская, 3,
  • Елочная, 2-38а,
  • пер. 2-й Дачный, 5, 5/корп.1, 5/корп.2, 5/корп.3, 5/корп.4, 5/корп.5, 9, 9/корп.1, 9/корп.3 ,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Гаршина, 8-30,
  • Дачная, 5, 5/4, 5/корп. 23, 24, 26, 30, 30/14, 30/корп.10, 30/корп.12, 30/корп.4, 30/корп.5, 30/корп.6, 30/корп.7, 30а, 30б,
  • Хрустальная, 1,
  • пер. 2-й Дачный, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 9, 9/корп.2, 9а,
  • пер. Гаршина, 3,3/а/1, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12,14, 22а,
  • пер. Летний, 5,
  • пер. Ровный, 1-11б,
  • Елочная, 5, 5/11а, 5/13а, 5/20, 5/4, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/корп.1, 5/корп.10, 5/ корп.11, 5/корп.12, 5/корп.15, 5/корп.16, 5/корп.19, 5/корп.21, 5/корп.5, 5/корп.6, 5/корп. 7, 5/корп.8, 5/корп.9, 5/уч корп.4, 5а, 5б, 5д,
  • пер. Львовский 2, 2/корп.1,
  • просп. Академика Глушко, 21, 21/1, 19/1, 23, 25,
  • ул. Ильфа и Петрова, 23.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.

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