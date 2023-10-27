Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 27 жовтня, тисячі мешканців Одеси залишилися без електропостачання через ремонтні роботи на мережах міста. Енергетики обіцяють повернути світло в оселі містян щонайпізніше до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

вул. Аркаса, 1-54,

вул. Нескучна, 1а, 8, 27-49, 44-50,

вул. Петра Лещенка, 2-22, 9-41,

вул. Північна, 1-9, 6-12,

пров. 2-й Східний, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 9б, 9г,

Північний РЕМ:

пров. 4-й Деревообробний, 1-117,

пров. 5-й Деревообробний, 3а-141,

36-а лінія, 15,

36-а лінія ЖМ, 1-24,

37-а лінія на ЖМ, 1-18,

45-а лінія на ЖМ, 1-36,

46-а лінія на ЖМ, 1-35,

Луцька, 59-75,

4-а вулиця, 37-58,

пров. Оранжерейний, 1-16,

43-а лінія на ЖМ, 2-34,

44-а лінія на ЖМ, 1-51,

Ракетна, 1-13, 10, 12, 18,

Агрономічна, 60-131,

Матроська, 2,

Академіка Воробйова, 5,

Нежданової, 2-28,

пров. 1-й Ключовий, 1, 1а, 2, 4, 5, 17,

пров. 2-й Ключовий, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15, 15а,

пров. Ключовий, 3, 7, 9, 11, 13, 15/корп.2, 15а, 19, 21, 21а,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31,

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-16, 45-105, 48,

Дубовий Гай, 2-38, 3-57,

Макаренка, 1-33,

Писарева, 28-40в,

Рівності, 88-104, 91, 195,

пров. 1-й Рівності 90,

пров. Абрикосовий, 1-29,

Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,

Тімірязєва, 34,

Дачна, 3а, 3а/корп.2, 3в, 10,12,

Львівська, 7-48,

Сумська, 3,

Ялинкова, 2-38а,

пров. 2-й Дачний, 5, 5/корп.1, 5/корп.2, 5/корп.3, 5/корп.4, 5/корп.5, 9, 9/корп.1, 9/корп.3,

Ахматової, 1-20,

Гаршина, 8-30,

Дачна, 5, 5/4, 5/корп.17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/14, 30/корп.10, 30/корп.12, 30/корп.4, 30/корп.5, 30/корп.6, 30/корп.7, 30а, 30б,

Кришталева, 1,

пров. 2-й Дачний, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 9, 9/корп.2, 9а,

пров. Гаршина, 3,3/а/1, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12,14, 22а,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11б,

Ялинкова, 5, 5/11а, 5/13а, 5/20, 5/4, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/корп.1, 5/корп.10, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.15, 5/корп.16, 5/корп.19, 5/корп.21, 5/корп.5, 5/корп.6, 5/корп.7, 5/корп.8, 5/корп.9, 5/уч корп.4, 5а, 5б, 5д,

пров. Львівський 2, 2/корп.1,

просп. Академіка Глушка, 21, 21/1, 19/1, 23, 25,

вул. Ільфа і Петрова, 23.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.