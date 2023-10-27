Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла
Сьогодні, 27 жовтня, тисячі мешканців Одеси залишилися без електропостачання через ремонтні роботи на мережах міста. Енергетики обіцяють повернути світло в оселі містян щонайпізніше до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Аркаса, 1-54,
- вул. Нескучна, 1а, 8, 27-49, 44-50,
- вул. Петра Лещенка, 2-22, 9-41,
- вул. Північна, 1-9, 6-12,
- пров. 2-й Східний, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 9б, 9г,
Північний РЕМ:
- пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
- пров. 5-й Деревообробний, 3а-141,
- 36-а лінія, 15,
- 36-а лінія ЖМ, 1-24,
- 37-а лінія на ЖМ, 1-18,
- 45-а лінія на ЖМ, 1-36,
- 46-а лінія на ЖМ, 1-35,
- Луцька, 59-75,
- 4-а вулиця, 37-58,
- пров. Оранжерейний, 1-16,
- 43-а лінія на ЖМ, 2-34,
- 44-а лінія на ЖМ, 1-51,
- Ракетна, 1-13, 10, 12, 18,
- Агрономічна, 60-131,
- Матроська, 2,
- Академіка Воробйова, 5,
- Нежданової, 2-28,
- пров. 1-й Ключовий, 1, 1а, 2, 4, 5, 17,
- пров. 2-й Ключовий, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15, 15а,
- пров. Ключовий, 3, 7, 9, 11, 13, 15/корп.2, 15а, 19, 21, 21а,
- Геологічна, 9, 9а, 23а,
- Степова, 1-31,
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-16, 45-105, 48,
- Дубовий Гай, 2-38, 3-57,
- Макаренка, 1-33,
- Писарева, 28-40в,
- Рівності, 88-104, 91, 195,
- пров. 1-й Рівності 90,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
- Тімірязєва, 34,
- Дачна, 3а, 3а/корп.2, 3в, 10,12,
- Львівська, 7-48,
- Сумська, 3,
- Ялинкова, 2-38а,
- пров. 2-й Дачний, 5, 5/корп.1, 5/корп.2, 5/корп.3, 5/корп.4, 5/корп.5, 9, 9/корп.1, 9/корп.3,
- Ахматової, 1-20,
- Гаршина, 8-30,
- Дачна, 5, 5/4, 5/корп.17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/14, 30/корп.10, 30/корп.12, 30/корп.4, 30/корп.5, 30/корп.6, 30/корп.7, 30а, 30б,
- Кришталева, 1,
- пров. 2-й Дачний, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 9, 9/корп.2, 9а,
- пров. Гаршина, 3,3/а/1, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12,14, 22а,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11б,
- Ялинкова, 5, 5/11а, 5/13а, 5/20, 5/4, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/корп.1, 5/корп.10, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.15, 5/корп.16, 5/корп.19, 5/корп.21, 5/корп.5, 5/корп.6, 5/корп.7, 5/корп.8, 5/корп.9, 5/уч корп.4, 5а, 5б, 5д,
- пров. Львівський 2, 2/корп.1,
- просп. Академіка Глушка, 21, 21/1, 19/1, 23, 25,
- вул. Ільфа і Петрова, 23.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.
Читайте Новини.LIVE!