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Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла

27 жовтня 2023 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі мешканців Одеси залишилися сьогодні без світла
Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 жовтня, тисячі мешканців Одеси залишилися без електропостачання через ремонтні роботи на мережах міста. Енергетики обіцяють повернути світло в оселі містян щонайпізніше до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • вул. Аркаса, 1-54,
  • вул. Нескучна, 1а, 8, 27-49, 44-50,
  • вул. Петра Лещенка, 2-22, 9-41,
  • вул. Північна, 1-9, 6-12,
  • пров. 2-й Східний, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 9, 9б, 9г,

Північний РЕМ:

  • пров. 4-й Деревообробний, 1-117,
  • пров. 5-й Деревообробний, 3а-141,
  • 36-а лінія, 15,
  • 36-а лінія ЖМ, 1-24,
  • 37-а лінія на ЖМ, 1-18,
  • 45-а лінія на ЖМ, 1-36,
  • 46-а лінія на ЖМ, 1-35,
  • Луцька, 59-75,
  • 4-а вулиця, 37-58,
  • пров. Оранжерейний, 1-16,
  • 43-а лінія на ЖМ, 2-34,
  • 44-а лінія на ЖМ, 1-51,
  • Ракетна, 1-13, 10, 12, 18,
  • Агрономічна, 60-131,  
  • Матроська, 2,
  • Академіка Воробйова, 5,
  • Нежданової, 2-28,
  • пров. 1-й Ключовий, 1, 1а, 2, 4, 5, 17,
  • пров. 2-й Ключовий, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13/1, 15, 15а,
  • пров. Ключовий, 3, 7, 9, 11, 13, 15/корп.2, 15а, 19, 21, 21а,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • Степова, 1-31, 

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-16, 45-105, 48,  
  • Дубовий Гай, 2-38, 3-57,
  • Макаренка, 1-33,
  • Писарева, 28-40в,
  • Рівності, 88-104, 91, 195,
  • пров. 1-й Рівності 90,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 106/40
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
  • Тімірязєва, 34,
  • Дачна, 3а, 3а/корп.2, 3в, 10,12,
  • Львівська, 7-48,  
  • Сумська, 3,
  • Ялинкова, 2-38а,
  • пров. 2-й Дачний, 5, 5/корп.1, 5/корп.2, 5/корп.3, 5/корп.4, 5/корп.5, 9, 9/корп.1, 9/корп.3,
  • Ахматової, 1-20,
  • Гаршина, 8-30,
  • Дачна, 5, 5/4, 5/корп.17, 9, 9/1, 9б, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21б, 22, 22а, 23, 24, 26, 30, 30/14, 30/корп.10, 30/корп.12, 30/корп.4, 30/корп.5, 30/корп.6, 30/корп.7, 30а, 30б,
  • Кришталева, 1,
  • пров. 2-й Дачний, 1, 2, 2/1, 3, 4, 6, 7, 9, 9/корп.2, 9а,
  • пров. Гаршина, 3,3/а/1, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 12,14, 22а,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11б,           
  • Ялинкова, 5, 5/11а, 5/13а, 5/20, 5/4, 5/7, 5/7а, 5/8, 5/9, 5/корп.1, 5/корп.10, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.15, 5/корп.16, 5/корп.19, 5/корп.21, 5/корп.5, 5/корп.6, 5/корп.7, 5/корп.8, 5/корп.9, 5/уч корп.4, 5а, 5б, 5д,
  • пров. Львівський 2, 2/корп.1,
  • просп. Академіка Глушка, 21, 21/1, 19/1, 23, 25,
  • вул. Ільфа і Петрова, 23.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

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