Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

Энергетики работают на сетях города. Фото: ДТЭК

Сегодня, 7 декабря, десятки одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

ул. Условие, 1-122,

ул. Карпатская, 1-22,

ул. Крайняя, 47-88,

ул. Рижская, 12-34,

ул. Сталепрокатная, 11-41,

ул. Ак. Горького, 148-156,

ул. Волоколамская, 39-60,

ул. Г. Доватора, 21-62,

ул. Житомирская, 5-9,

ул. Липнева, 1-31,

ул. Могилевская, 1-22,

ул. Подольская, 2-34,

ул. Самарская, 1-70,

ул. Ашхабадская, 18-36,

ул. Смоленская, 31-51,

ул. Преображенская, 2, 4,

ул. Софиевская, 15,

ул. Торговая, 2-6.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что страна достаточно готова к зиме. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы у всех граждан было светло и тепло.