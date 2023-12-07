Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла — адреси
Сьогодні, 7 грудня, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Умова, 1-122,
- вул. Карпатська, 1-22,
- вул. Крайня, 47-88,
- вул. Ризька, 12-34,
- вул. Сталепрокатна, 11-41,
- вул. Ак. Гаркавого, 148-156,
- вул. Волоколамська, 39-60,
- вул. Г. Доватора, 21-62,
- вул. Житомирська, 5-9,
- вул. Липнева, 1-31,
- вул. Могилевська, 1-22,
- вул. Подільська, 2-34,
- вул. Самарська, 1-70,
- вул. Ашхабадська, 18-36,
- вул. Смоленська, 31-51,
- вул. Преображенська, 2, 4,
- вул. Софіївська, 15,
- вул. Торгова, 2-6.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, раніше очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що країна достатньо готова до зими. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб у всіх громадян було світло і тепло.
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