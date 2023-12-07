Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла — адреси

Енергетики працюють на мережах міста. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 грудня, десятки одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

вул. Умова, 1-122,

вул. Карпатська, 1-22,

вул. Крайня, 47-88,

вул. Ризька, 12-34,

вул. Сталепрокатна, 11-41,

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вул. Г. Доватора, 21-62,

вул. Житомирська, 5-9,

вул. Липнева, 1-31,

вул. Могилевська, 1-22,

вул. Подільська, 2-34,

вул. Самарська, 1-70,

вул. Ашхабадська, 18-36,

вул. Смоленська, 31-51,

вул. Преображенська, 2, 4,

вул. Софіївська, 15,

вул. Торгова, 2-6.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, раніше очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що країна достатньо готова до зими. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб у всіх громадян було світло і тепло.