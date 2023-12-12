Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреси

Энергетик работает в сети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 12 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

ул. Хуторская, 15-71,

ул. Ак. Панкратовой, 1-31,

ул. Круговая, 10-58,

ул. Хавкина, 1-31,

ул. Степная, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-147,

ул. М. Боровского, 1/17/корп. 2,

ул. 1-я Сортировочная, 36-44,

ул. Красная, 7, 9, 15,

ул. Лузановская, 65, 67,

ул. Химическая, 200-216.

Центральный РЭС:

ул. Заньковецкой, 4,6,

ул. Мельницкая, 2,

ул. Михайловская, 51-72,

ул. Пишоновская, 12/1,

пров. Интернациональный, 2-18,

ул. Степная, 56-68,

ул. Педагогическая, 46, 46а,

ул. Манежно, 28-36,

спуск Матросский, 3-18.

Южный РЭС:

ул. Инглези, 3а,

проспект Небесной Сотни, 3-11.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.