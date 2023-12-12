Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла — адреси
Сьогодні, 12 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла сьогодні
Північний РЕМ:
- вул. Хуторська, 15-71,
- вул. Ак. Панкратової, 1-31,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Хавкіна, 1-31,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- пров. 4-й Деревообробний, 1-147,
- вул. М. Боровського, 1/17/корп. 2,
- вул. 1-а Сортувальна, 36-44,
- вул. Червона, 7, 9, 15,
- вул. Лузанівська, 65, 67,
- вул. Хімічна, 200-216.
Центральний РЕМ:
- вул. Заньковецької, 4,6,
- вул. Мельницька, 2,
- вул. Михайлівська, 51-72,
- вул. Пішонівська, 12/1,
- пров. Інтернаціональний, 2-18,
- вул. Степова, 56-68,
- вул. Педагогічна, 46, 46а,
- вул. Манежна, 28-36,
- узвіз Матроський, 3-18.
Південний РЕМ:
- вул. Інглезі, 3а,
- проспект Небесної Сотні, 3-11.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.
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