Тысячи одесситов до вечера остались без света — адреса

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 19 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 18:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

ул. Хуторская, 15-63,

ул. Ак. Панкратовой 1-31,

ул. Круговая, 10Б-50Б,

ул. Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Степовая, 1-31,

ул. Головатого, 79-109, 24-154,

ул. Петренко, 21,

ул. Черноморского казачества, 56-70, 71-135,

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик,

ул. Чепиги, 33, 35, 83, 104,

пер. 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,

ул. Химическая, 200-216.

Центральный РЭС:

ул. Тираспольская, 2-8,

ул. Старопортофранковская, 28, 30,

ул. Мечникова, 56-74А,

ул. Раскидайловская, 1,

ул. Б. Арнаутская, 21-37, 16,

ул. Канатная, 55-65, 60-68,

ул. М. Арнаутская 30,

ул. Отрадная, 4-12, 5-9,

ул. Жуковского, 19-23, 26,

ул. Екатерининская, 35,

ул. Амурская, 5/2,

ул. Уютная, 1,12,

ул. Ясная.

Южный РЭС:

ул. Симоненко, 1-11,

пер. Загородний, 9,

ул. Команина, 1-13, 2-14,

ул. Леваневского, 9-43, 16-42,

ул. Литературная, 1, 21,

ул. Фонтанская дор., 69, 69/2, 12,

пер. Компасный, 1-17, 2-16.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

Как сообщалось ранее, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.