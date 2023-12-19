Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла — адреси

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 19 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

вул. Хуторська, 15-63,

вул. Ак. Панкратової 1-31,

вул. Кругова, 10Б-50Б,

вул. Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Степова, 1-31,

вул. Головатого, 79-109, 24-154,

вул. Петренко, 21,

вул. Чорноморського козацтва, 56-70, 71-135,

1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 9-а лінії 2-й Лиманчик,

вул. Чепіги, 33, 35, 83, 104,

пров. 4-й, 5-й Деревообробний,

вул. Хімічна, 200-216.

Центральний РЕМ:

вул. Тираспольська, 2-8,

вул. Старопортофранківська, 28, 30,

вул. Мечникова, 56-74А,

вул. Розкидайлівська, 1,

вул. В. Арнаутська, 21-37, 16,

вул. Канатна, 55-65, 60-68,

вул. М.Арнаутська 30,

вул. Відрадна, 4-12, 5-9,

вул. Жуковського, 19-23, 26,

вул. Катерининська, 35,

вул. Амурська, 5/2,

вул. Уютна, 1,12,

вул. Ясна.

Південний РЕМ:

вул. Симоненка, 1-11,

пров. Загородній, 9,

вул. Каманіна, 1-13, 2-14,

вул. Леваневського, 9-43, 16-42,

вул. Літературна, 1, 21,

вул. Фонтанська дор., 69, 69/2, 12,

пров. Компасний, 1-17, 2-16.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.

Як повідомлялося раніше, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.