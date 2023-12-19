Тисячі одеситів до вечора залишилися без світла — адреси
Сьогодні, 19 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 18:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- вул. Хуторська, 15-63,
- вул. Ак. Панкратової 1-31,
- вул. Кругова, 10Б-50Б,
- вул. Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Головатого, 79-109, 24-154,
- вул. Петренко, 21,
- вул. Чорноморського козацтва, 56-70, 71-135,
- 1-а, 2-а, 3-а, 4-а, 9-а лінії 2-й Лиманчик,
- вул. Чепіги, 33, 35, 83, 104,
- пров. 4-й, 5-й Деревообробний,
- вул. Хімічна, 200-216.
Центральний РЕМ:
- вул. Тираспольська, 2-8,
- вул. Старопортофранківська, 28, 30,
- вул. Мечникова, 56-74А,
- вул. Розкидайлівська, 1,
- вул. В. Арнаутська, 21-37, 16,
- вул. Канатна, 55-65, 60-68,
- вул. М.Арнаутська 30,
- вул. Відрадна, 4-12, 5-9,
- вул. Жуковського, 19-23, 26,
- вул. Катерининська, 35,
- вул. Амурська, 5/2,
- вул. Уютна, 1,12,
- вул. Ясна.
Південний РЕМ:
- вул. Симоненка, 1-11,
- пров. Загородній, 9,
- вул. Каманіна, 1-13, 2-14,
- вул. Леваневського, 9-43, 16-42,
- вул. Літературна, 1, 21,
- вул. Фонтанська дор., 69, 69/2, 12,
- пров. Компасний, 1-17, 2-16.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.
Як повідомлялося раніше, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.
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