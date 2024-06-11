Отключение водоснабжения в Одессе 11 июня: адреса

Сегодня, 11 июня, тысячи одесситов остались без воды. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 11 июня, у многих жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение в домах потребителей планируется полностью восстановить в 20:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

Дальницкая — все дома;

Степная — все дома;

Победы — все дома;

Рождественская — все дома;

Маловского, 10 — 24 (парные дома);

пер. 1-й, 2-й студенческий — все дома;

Сашка Хорошенко, 1 — 13 (нечетные дома);

Академика Королева, 1 — 14.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения начали действовать с начала месяца и касаются только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине увеличится больше должников за жилищно-коммунальные услуги в этом месяце. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Добавим, что в Одесской области сегодня, 11 июня, почасовые отключения электроэнергии будут применяться в часы наибольшей нагрузки на энергосистему — с 14:00 до 19:00.