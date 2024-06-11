Відключення водопостачання в Одесі 11 червня: адреси

Тисячі одеситів сьогодні будуть без води — адреси
Сьогодні, 11 червня, у багатьох жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівках споживачів планують повністю відновити о 20:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Дальницька — усі будинки;
- Степова — усі будинки;
- Перемоги — усі будинки;
- Різдвяна — усі будинки;
- Маловського, 10 — 24 (парні будинки);
- пров. 1-й, 2-й студентський — усі будинки;
- Сашка Хорошенка, 1 — 13 (непарні будинки);
- Академіка Корольова, 1 — 14.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.
Також ми писали, що в Україні року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги цього місяця. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.
Додамо, що в Одеській області сьогодні, 11 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися у часи найбільшого навантаження на енерогсистему — з 14:00 до 19:00.
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