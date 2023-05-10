Тысячи одесситов сегодня останутся без света: полный список адресов
Сегодня, 10 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.
Где не будет света
Центральный РЭС (работы до 19.00):
- Гранатная, 1-16б,
- Гранатный переулок, 2-8/1,
- Депутатский переулок, 1-10,
- Кочелова, 1-39,
- Граничный переулок, 1-35,
- Лобачевского, 1-10,
- Малиновский переулок, 7,
- Малиновского, 79-131,
- Маршала Бабаджаняна, 42-54,
- Метрополитеновский переулок, 1-9,
- Минская, 7-28,
- Радостная, 56-96,
- Скрипичный переулок, 1-10,
- Спартаковская, 18-51,
- Яблочкиный переулок, 9, 12,
- Яблочная, 1-12
Северный РЭС (работы до 17.00):
- 1-й Лузановский переулок, 1-11,
- 2-й Лузановский переулок, 1-5,
- Лузановская, 21-51,
- Николаевская дорога, 229-249,
- Цымлянская, 17-46
Работы до 18.00:
- Кравцовый переулок, 2а,
- Атамана Головатого, 44-62,
- Атамана Чепиги, 83, 104,
- Павла Кравцова переулок, 2, 2б,
- Черноморского Казачества, 56-93
Работы до 19.00:
- Гладкова, 78-293,
- Льва Симиренко, 2,
- Республиканская, 190-287,
- Тепличная, 1-17
Южный РЭС (работы до 17.00):
- Академика Королева, 22-34,
- Академическая, 5, 7,
- Академический переулок, 7/9,
- Бахчевая, 7/2, 7/3, 7а,
- Огородная, 1-61,
- Достоевского, 8-23,
- Куприна, 1-24,
- Репина, 1-7,
- Фонтанская дорога, 60-141
Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.