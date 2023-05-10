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Тысячи одесситов сегодня останутся без света: полный список адресов

10 мая 2023 10:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тысячи одесситов сегодня останутся без света: полный список адресов
Специалисты ремонтируют сети электропередач. Фото: ДТЭК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 10 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Где не будет света

Центральный РЭС (работы до 19.00):

  • Гранатная, 1-16б,
  • Гранатный переулок, 2-8/1,
  • Депутатский переулок, 1-10,
  • Кочелова, 1-39,
  • Граничный переулок, 1-35,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Малиновский переулок, 7,
  • Малиновского, 79-131,
  • Маршала Бабаджаняна, 42-54,
  • Метрополитеновский переулок, 1-9,
  • Минская, 7-28,
  • Радостная, 56-96,
  • Скрипичный переулок, 1-10,
  • Спартаковская, 18-51,
  • Яблочкиный переулок, 9, 12,
  • Яблочная, 1-12

Северный РЭС (работы до 17.00):

  • 1-й Лузановский переулок, 1-11,
  • 2-й Лузановский переулок, 1-5,
  • Лузановская, 21-51,
  • Николаевская дорога, 229-249,
  • Цымлянская, 17-46

Работы до 18.00:

  • Кравцовый переулок, 2а,
  • Атамана Головатого, 44-62,
  • Атамана Чепиги, 83, 104,
  • Павла Кравцова переулок, 2, 2б,
  • Черноморского Казачества, 56-93

Работы до 19.00:

  • Гладкова, 78-293,
  • Льва Симиренко, 2,
  • Республиканская, 190-287,
  • Тепличная, 1-17

Южный РЭС (работы до 17.00):

  • Академика Королева, 22-34,
  • Академическая, 5, 7,
  • Академический переулок, 7/9,
  • Бахчевая, 7/2, 7/3, 7а,
  • Огородная, 1-61,
  • Достоевского, 8-23,
  • Куприна, 1-24,
  • Репина, 1-7,
  • Фонтанская дорога, 60-141

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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