Тысячи одесситов сегодня останутся без света: полный список адресов

Специалисты ремонтируют сети электропередач. Фото: ДТЭК

Сегодня, 10 мая, в ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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Центральный РЭС (работы до 19.00):

Гранатная, 1-16б,

Гранатный переулок, 2-8/1,

Депутатский переулок, 1-10,

Кочелова, 1-39,

Граничный переулок, 1-35,

Лобачевского, 1-10,

Малиновский переулок, 7,

Малиновского, 79-131,

Маршала Бабаджаняна, 42-54,

Метрополитеновский переулок, 1-9,

Минская, 7-28,

Радостная, 56-96,

Скрипичный переулок, 1-10,

Спартаковская, 18-51,

Яблочкиный переулок, 9, 12,

Яблочная, 1-12

Северный РЭС (работы до 17.00):

1-й Лузановский переулок, 1-11,

2-й Лузановский переулок, 1-5,

Лузановская, 21-51,

Николаевская дорога, 229-249,

Цымлянская, 17-46

Работы до 18.00:

Кравцовый переулок, 2а,

Атамана Головатого, 44-62,

Атамана Чепиги, 83, 104,

Павла Кравцова переулок, 2, 2б,

Черноморского Казачества, 56-93

Работы до 19.00:

Гладкова, 78-293,

Льва Симиренко, 2,

Республиканская, 190-287,

Тепличная, 1-17

Южный РЭС (работы до 17.00):

Академика Королева, 22-34,

Академическая, 5, 7,

Академический переулок, 7/9,

Бахчевая, 7/2, 7/3, 7а,

Огородная, 1-61,

Достоевского, 8-23,

Куприна, 1-24,

Репина, 1-7,

Фонтанская дорога, 60-141

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.