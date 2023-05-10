Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла: повний перелік адрес
Сьогодні, 10 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
Де не буде світла
Центральний РЕМ (роботи до 19.00):
- Гранатна, 1-16б,
- Гранатний провулок, 2-8/1,
- Депутатський провулок, 1-10,
- Качалова, 1-39,
- Кордонний провулок, 1-35,
- Лобачевского, 1-10,
- Малиновський провулок, 7,
- Малиновського, 79-131,
- Маршала Бабаджаняна, 42-54,
- Метрополітенівський провулок, 1-9,
- Мінська, 7-28,
- Радісна, 56-96,
- Скрипковий провулок, 1-10,
- Спартаківська, 18-51,
- Яблочкіної провулок, 9, 12,
- Яблучна, 1-12
Північний РЕМ (роботи до 17.00):
- 1-й Лузанівський провулок, 1-11,
- 2-й Лузанівський провулок, 1-5,
- Лузанівська, 21-51,
- Миколаївська дорога, 229-249,
- Цимлянська, 17-46
Роботи до 18.00:
- Кравцова провулок, 2а,
- Отамана Головатого, 44- 62,
- Отамана Чепіги, 83, 104,
- Павла Кравцова провулок, 2, 2б,
- Чорноморського Козацтва, 56-93
Роботи до 19.00:
- Гладкова, 78-293,
- Льва Симиренка, 2,
- Республіканська, 190-287,
- Теплична, 1-17
Південний РЕМ (роботи до 17.00):
- Академіка Корольова, 22-34,
- Академічна, 5, 7,
- Академічний провулок, 7/9,
- Баштанна, 7/2, 7/3, 7а,
- Городня, 1-61,
- Достоєвського, 8-23,
- Купріна, 1-24,
- Репіна, 1-7,
- Фонтанська дорога, 60-141
Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.