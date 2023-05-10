Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла: повний перелік адрес

Фахівці ремонтують мережі електропередач. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 10 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

Читайте також:

Де не буде світла

Центральний РЕМ (роботи до 19.00):

Гранатна, 1-16б,

Гранатний провулок, 2-8/1,

Депутатський провулок, 1-10,

Качалова, 1-39,

Кордонний провулок, 1-35,

Лобачевского, 1-10,

Малиновський провулок, 7,

Малиновського, 79-131,

Маршала Бабаджаняна, 42-54,

Метрополітенівський провулок, 1-9,

Мінська, 7-28,

Радісна, 56-96,

Скрипковий провулок, 1-10,

Спартаківська, 18-51,

Яблочкіної провулок, 9, 12,

Яблучна, 1-12

Північний РЕМ (роботи до 17.00):

1-й Лузанівський провулок, 1-11,

2-й Лузанівський провулок, 1-5,

Лузанівська, 21-51,

Миколаївська дорога, 229-249,

Цимлянська, 17-46

Роботи до 18.00:

Кравцова провулок, 2а,

Отамана Головатого, 44- 62,

Отамана Чепіги, 83, 104,

Павла Кравцова провулок, 2, 2б,

Чорноморського Козацтва, 56-93

Роботи до 19.00:

Гладкова, 78-293,

Льва Симиренка, 2,

Республіканська, 190-287,

Теплична, 1-17

Південний РЕМ (роботи до 17.00):

Академіка Корольова, 22-34,

Академічна, 5, 7,

Академічний провулок, 7/9,

Баштанна, 7/2, 7/3, 7а,

Городня, 1-61,

Достоєвського, 8-23,

Купріна, 1-24,

Репіна, 1-7,

Фонтанська дорога, 60-141

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.