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Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла: повний перелік адрес

10 травня 2023 10:33
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тисячі одеситів сьогодні залишаться без світла: повний перелік адрес
Фахівці ремонтують мережі електропередач. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 10 травня, в низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано із проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі. 

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Де не буде світла

Центральний РЕМ (роботи до 19.00): 

  • Гранатна, 1-16б, 
  • Гранатний провулок, 2-8/1,
  • Депутатський провулок, 1-10,
  • Качалова, 1-39, 
  • Кордонний провулок, 1-35,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Малиновський провулок, 7,
  • Малиновського, 79-131,
  • Маршала Бабаджаняна, 42-54,
  • Метрополітенівський провулок, 1-9, 
  • Мінська, 7-28, 
  • Радісна, 56-96, 
  • Скрипковий провулок, 1-10,
  • Спартаківська, 18-51,
  • Яблочкіної провулок, 9, 12,
  • Яблучна, 1-12 

Північний РЕМ (роботи до 17.00):

  • 1-й Лузанівський провулок, 1-11, 
  • 2-й Лузанівський провулок, 1-5, 
  • Лузанівська, 21-51,
  • Миколаївська дорога, 229-249, 
  • Цимлянська, 17-46 

Роботи до 18.00:

  • Кравцова провулок, 2а,
  • Отамана Головатого, 44- 62,
  • Отамана Чепіги, 83, 104,
  • Павла Кравцова провулок, 2, 2б, 
  • Чорноморського Козацтва, 56-93

Роботи до 19.00:

  • Гладкова, 78-293, 
  • Льва Симиренка, 2,
  • Республіканська, 190-287,
  • Теплична, 1-17

Південний РЕМ (роботи до 17.00):

  • Академіка Корольова, 22-34,
  • Академічна, 5, 7, 
  • Академічний провулок, 7/9,
  • Баштанна, 7/2, 7/3, 7а,
  • Городня, 1-61, 
  • Достоєвського, 8-23, 
  • Купріна, 1-24, 
  • Репіна, 1-7, 
  • Фонтанська дорога, 60-141

Нагадаємо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики, Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва.

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