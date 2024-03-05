Тысячи одесситов сегодня останутся без воды — причины

Человек проверяет воду в кране. Фото: Новости.

Сегодня, 5 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

Фонтанская дорога, 114 — 165/13;

Аграрно, 3 — 50;

Академика Вавилова, 1 — 62;

Евгений Чикаленко, 11 — 58;

Весенняя, 2 — 40;

Омская, 1 — 36;

Яблоневая., 1—35;

Правды, 4 — 59;

Отважных, 2 — 50;

Студена, 1 — 36;

Ямская, 1 — 35;

Эстафетная, 3 — 9;

Марии Демченко — все дома;

Ореховая — все дома;

Вершинная — все дома;

Новосельская — все дома;

пер. Лютеранский — все дома;

Приморская — все дома.;

пер. Газовый — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что если в течение определенного периода коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме или обладали недостаточным качеством, их стоимость может быть пересмотрена. Это касается, в частности, услуг по отоплению и горячей воде, централизованному водоснабжению и канализации, а также обслуживанию и утилизации бытовых отходов.

Также мы писали, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги. Однако с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.