Тысячи одесситов сегодня останутся без воды — причины
Сегодня, 5 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
- Фонтанская дорога, 114 — 165/13;
- Аграрно, 3 — 50;
- Академика Вавилова, 1 — 62;
- Евгений Чикаленко, 11 — 58;
- Весенняя, 2 — 40;
- Омская, 1 — 36;
- Яблоневая., 1—35;
- Правды, 4 — 59;
- Отважных, 2 — 50;
- Студена, 1 — 36;
- Ямская, 1 — 35;
- Эстафетная, 3 — 9;
- Марии Демченко — все дома;
- Ореховая — все дома;
- Вершинная — все дома;
- Новосельская — все дома;
- пер. Лютеранский — все дома;
- Приморская — все дома.;
- пер. Газовый — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Напомним, что если в течение определенного периода коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме или обладали недостаточным качеством, их стоимость может быть пересмотрена. Это касается, в частности, услуг по отоплению и горячей воде, централизованному водоснабжению и канализации, а также обслуживанию и утилизации бытовых отходов.
Также мы писали, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги. Однако с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.
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