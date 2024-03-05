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Тысячи одесситов сегодня останутся без воды — причины

5 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Тысячи одесситов сегодня останутся без воды — причины
Человек проверяет воду в кране. Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 5 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

  • Фонтанская дорога, 114 — 165/13;
  • Аграрно, 3 — 50;
  • Академика Вавилова, 1 — 62;
  • Евгений Чикаленко, 11 — 58;
  • Весенняя, 2 — 40;
  • Омская, 1 — 36;
  • Яблоневая., 1—35;
  • Правды, 4 — 59;
  • Отважных, 2 — 50;
  • Студена, 1 — 36;
  • Ямская, 1 — 35;
  • Эстафетная, 3 — 9;
  • Марии Демченко — все дома;
  • Ореховая — все дома;
  • Вершинная — все дома;
  • Новосельская — все дома;
  • пер. Лютеранский — все дома;
  • Приморская — все дома.;
  • пер. Газовый — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что если в течение определенного периода коммунальные услуги были предоставлены не в полном объеме или обладали недостаточным качеством, их стоимость может быть пересмотрена. Это касается, в частности, услуг по отоплению и горячей воде, централизованному водоснабжению и канализации, а также обслуживанию и утилизации бытовых отходов.

Также мы писали, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги. Однако с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

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Одесса
Одесская область
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Одесская ОГА
Новости Одессы
отсутствие воды

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