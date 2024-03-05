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Тисячі одеситів сьогодні залишаться без води — причини

5 березня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Тисячі одеситів сьогодні залишаться без води — причини
Чоловік перевіряє воду в крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 березня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Фонтанська дорога, 114 — 165/13;
  • Аграрна, 3 — 50;
  • Академіка Вавілова, 1 — 62;
  • Євген Чикаленко, 11 — 58;
  • Весняна, 2 — 40;
  • Омська, 1 — 36;
  • Яблунева., 1-35;
  • Правди, 4 — 59;
  • Відважних, 2 — 50;
  • Студена, 1 — 36;
  • Ямська, 1 — 35;
  • Естафетна, 3 — 9;
  • Марії Демченко — усі будинки;
  • Горіхова — усі будинки;
  • Вершинна— усі будинки;
  •  Новосельська — усі будинки;
  • пров. Лютеранський— усі будинки;
  • Приморська — усі будинки.;
  • пров. Газовий— усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, що якщо протягом певного періоду комунальні послуги були надані не в повному обсязі або мали недостатню якість, їхня вартість може бути переглянута. Це стосується, зокрема, послуг з надання опалення та гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації, а також обслуговування та утилізації побутових відходів.

Також ми писали, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Проте вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.

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Одеська ОДА
Новини Одеси
відсутність води

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