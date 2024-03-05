Тисячі одеситів сьогодні залишаться без води — причини
Сьогодні, 5 березня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Фонтанська дорога, 114 — 165/13;
- Аграрна, 3 — 50;
- Академіка Вавілова, 1 — 62;
- Євген Чикаленко, 11 — 58;
- Весняна, 2 — 40;
- Омська, 1 — 36;
- Яблунева., 1-35;
- Правди, 4 — 59;
- Відважних, 2 — 50;
- Студена, 1 — 36;
- Ямська, 1 — 35;
- Естафетна, 3 — 9;
- Марії Демченко — усі будинки;
- Горіхова — усі будинки;
- Вершинна— усі будинки;
- Новосельська — усі будинки;
- пров. Лютеранський— усі будинки;
- Приморська — усі будинки.;
- пров. Газовий— усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Нагадаємо, що якщо протягом певного періоду комунальні послуги були надані не в повному обсязі або мали недостатню якість, їхня вартість може бути переглянута. Це стосується, зокрема, послуг з надання опалення та гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації, а також обслуговування та утилізації побутових відходів.
Також ми писали, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Проте вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках.
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