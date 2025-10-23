Плановые отключения электроэнергии в Одессе 23 октября 2024 - график ремонтных работ и оперативное восстановление

Тысячи одесситов сегодня остались без света — какие адреса
Сегодня, 23 октября, в части Одессы запланированы временные отключения электроэнергии из-за запланированных ремонтных работ. Энергетики прилагают максимум усилий для оперативного устранения технических неисправностей и быстрого возобновления подачи электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Пересыпская, 1,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 28-й Бригады, 2,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Баиса Ярослава, 1-17, 23А,
- Бардаха, 12,
- Блажко Виталия, 1-5,
- Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Академика Заболотного, 54-67/2.
Работы до 17:00.
- Академика Сахарова, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,
- Ивахненко Петра, 9, 63,71-90А,
- Каменщиков, 112-118А, 124А, 295-309,
- Керченская, 27-62Б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 32-36,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Наклона, 17/1,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Палия Семена, 21,93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в,174,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Республиканская, 226-343а,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинки Леси, 10, 11, 11А,12, 20,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилева, 2-118,/а_с,
- Ядовая, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-19,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- переулок 3-й Моторный, 1-37,
- переулок Успенский, 3/5, 4, 9, 14, 23,
- просп. Украинки Леси, 10,10А,
- просп. Шевченко, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.
Работы до 19:00.
- Базарная, 92, 100,
- Бреуса Якова, 61/корп.8,
- Большая Арнаутская, 80-111,
- Малая Арнаутская, 96-98,
- Моторная, 1-57,
- Преображенская, 65-82,
- переулок 1-й Моторный, 31,
- переулок 2-й Моторный, 1-20.
Работы до 20:00.
Южный РЭС:
- Чикаленко Евгения, 66,66А, 66Б,
- Королева Академика, 88.
Работы до 17:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в следующем месяце. Также мы писали о том, кто в ноябре будет платить 1,32 грн за киловатт электроэнергии.
Читайте Новини.LIVE!