Україна
Тысячи одесситов сегодня остались без света — какие адреса

Тысячи одесситов сегодня остались без света — какие адреса

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 09:53
обновлено: 10:46
Плановые отключения электроэнергии в Одессе 23 октября 2024 - график ремонтных работ и оперативное восстановление
Специалист проверяет электрооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 23 октября, в части Одессы запланированы временные отключения электроэнергии из-за запланированных ремонтных работ. Энергетики прилагают максимум усилий для оперативного устранения технических неисправностей и быстрого возобновления подачи электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 28-й Бригады, 2,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Баиса Ярослава, 1-17, 23А,
  • Бардаха, 12,
  • Блажко Виталия, 1-5,
  • Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Академика Заболотного, 54-67/2.

Работы до 17:00.

  • Академика Сахарова, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,
  • Ивахненко Петра, 9, 63,71-90А,
  • Каменщиков, 112-118А, 124А, 295-309,
  • Керченская, 27-62Б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Марсельская, 32-36,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Наклона, 17/1,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Палия Семена, 21,93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в,174,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Республиканская, 226-343а,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинки Леси, 10, 11, 11А,12, 20,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • Ядовая, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-19,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • переулок 3-й Моторный, 1-37,
  • переулок Успенский, 3/5, 4, 9, 14, 23,
  • просп. Украинки Леси, 10,10А,
  • просп. Шевченко, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Работы до 19:00.

  • Базарная, 92, 100,
  • Бреуса Якова, 61/корп.8,
  • Большая Арнаутская, 80-111,
  • Малая Арнаутская, 96-98,
  • Моторная, 1-57,
  • Преображенская, 65-82,
  • переулок 1-й Моторный, 31,
  • переулок 2-й Моторный, 1-20.

Работы до 20:00.

Южный РЭС:

  • Чикаленко Евгения, 66,66А, 66Б,
  • Королева Академика, 88.

Работы до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за свет в следующем месяце. Также мы писали о том, кто в ноябре будет платить 1,32 грн за киловатт электроэнергии.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
