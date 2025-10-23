Планові відключення електроенергії в Одесі 23 жовтня 2024 – графік ремонтних робіт та оперативне відновлення

Фахівець перевіряє електрообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 23 жовтня, в частині Одеси заплановані тимчасові відключення електроенергії через заплановані ремонтні роботи. Енергетики докладають максимум зусиль для оперативного усунення технічних несправностей та швидкого поновлення подачі електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська, 1,

1-а Садова, 1-39,

28-ї Бригади, 2,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Баїса Ярослава, 1-17, 23А,

Бардаха, 12,

Блажка Віталія, 1-5,

Бувалкіна Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 2-17, 164,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Заболотного Академіка, 54-67/2.

Роботи до 17:00.

Академіка Сахарова, 20-Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Івахненко Петра, 9, 63,71-90А,

Каменярів, 112-118А, 124А, 295-309,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Кузнецова Капітана, 3-14,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Марсельська, 32-36,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Наклона, 17/1,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Палія Семена, 21,93, 103-113Б, 120, 122, 126, 130, 126/1, 134,

Південна, 8,

Похила, 1-59в,174,

Професора Коровицького, 1-151,

Республіканська, 226-343а,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українки Лесі, 10, 11, 11А,12, 20,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а_с,

Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

дорога Хаджибейська, 407-515,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-19,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого, 52, 114/1-156,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

пров. 3-й Моторний, 1-37,

пров. Успенський, 3/5, 4, 9, 14, 23,

просп. Українки Лесі, 10,10А,

просп. Шевченка, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Роботи до 19:00.

Базарна, 92, 100,

Бреуса Якова, 61/корп.8,

Велика Арнаутська, 80-111,

Мала Арнаутська, 96-98,

Моторна, 1-57,

Преображенська, 65-82,

пров. 1-й Моторний, 31,

пров. 2-й Моторний, 1-20.

Роботи до 20:00.

Південний РЕМ:

Чикаленко Євгена, 66,66А, 66Б,

Корольова Академіка, 88.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

</</</