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Тысячи одесситов во вторник будут без света — адреса и сроки

28 января 2025 10:06
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Отключение света в Одессе во вторник
Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Во вторник, 28 января, в Одессе графики отключения не будут действовать, но по многим адресам будут проводиться ремонтные плановые работы. В результате несколько районов города останутся без электроснабжения, вернуть свет в дома одесситов планируют к 22.00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где отключат свет

Центральный РЭС:

  • ул. Итальянская, 6, 8,
  • Гимназическая, 3-30,
  • Головковская, 21/корп.23,
  • Канатная, 72-103,
  • Цветковая, 1-13а,
  • Кордонная, 25,
  • Косяченко, 38-44,
  • О.Станкова, 16-24,
  • М. Арнаутская, 34,
  • Михайловская, 15,
  • Пантелеймоновская, 7-9, 44-60,
  • Итальянская, 75-83,
  • Семинарская, 11а,
  • Михайловская, 13-19,
  • пер. Цветочный,
  • 10 пер. Матросова, 4, 5.

Работы будут проводиться до 19:00-22:00.

Северный РЭС:

  • Авангардная, 1-31,
  • Бадаева, 71-79а,
  • Летняя, 5-30,
  • Обрывистый, 1-22.

Работы планируется закончить до 19.00.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Ак. Королева, 74а-82,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовый Гай, 2-57,
  • Лигинская, 1-33,
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Чикаленко Е., 68а-76б,
  • ул. Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Равенства, 86, 90,197,
  • Абрикосовая, 1-29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Н. Сотни, 32.

Света не будет с 17 до 19 часов.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия? " на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Украине могут пересмотреть действующие тарифы. А также кто-то может не платить за коммуналку во время войны.

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