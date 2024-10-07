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Тысячи одесситов во вторник останутся без воды — кому нужно подготовиться

7 октября 2024 15:26
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет воды 8 октября
Воду набирают в емкости в бювете. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 8 октября, часть Пересыпского района Одессы останется без воды на весь день. На объектах водопровода запланированы ремонтные работы.

Об этом сообщили в Филиале "Инфоксводоканала".

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У кого не будет воды

С 09:00 до 23:00 водоснабжение прекратят по следующим адресам:

  • Керченская, 188;
  • Владислава Бувалкина (бывшая Генерала Бочарова), 31 — 41;
  • Крымская, 72 — 84;
  • Академика Заболотного, 28 — 52;
  • Семена Палия, 98 — 100.
Тысячи одесситов во вторник останутся без воды — кому нужно подготовиться - фото 1
Уведомление об отключении воды. Фото: скриншот

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы в Пересыпском районе

В районе функционируют два бювета. Расположены они по следующим адресам:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, тарифы на воду по регионам Украины могут возрасти.

Также мы писали о состоянии воды в самых больших реках и озерах Одесчины.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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