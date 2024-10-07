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Тисячі одеситів у вівторок залишаться без води — кому треба підготуватися

7 жовтня 2024 15:26
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде води 8 жовтня
Воду набирають у ємності в бюветі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 8 жовтня, частина Пересипського району Одеси залишиться без води на весь день. На об'єктах водопроводу заплановані ремонтні роботи. 

Про це повідомили у Філії "Інфоксводоканалу".

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У кого не буде води 

З 09:00 до 23:00 водопостачання припинять за такими адресами:

  • Керченська, 188;
  • Владислава Бувалкіна (колишня Генерала Бочарова), 31 — 41; 
  • Кримська, 72 — 84; 
  • Академіка Заболотного, 28 — 52; 
  • Семена Палія, 98 — 100.
Тисячі одеситів у вівторок залишаться без води — кому треба підготуватися - фото 1
Повідомлення про відключення води. Фото: скриншот

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. 

Бювети у Пересипському районі

Наразі у районі функціонують два бювети. Розташовані вони за такими адресами:  

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, тарифи на воду по регіонах України можуть зрости.

Також ми писали про стан води у найбільших ріках і озерах Одещини.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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