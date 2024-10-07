Де в Одесі не буде води 8 жовтня

Воду набирають у ємності в бюветі. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 жовтня, частина Пересипського району Одеси залишиться без води на весь день. На об'єктах водопроводу заплановані ремонтні роботи.

Про це повідомили у Філії "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

У кого не буде води

З 09:00 до 23:00 водопостачання припинять за такими адресами:

Керченська, 188;

Владислава Бувалкіна (колишня Генерала Бочарова), 31 — 41;

Кримська, 72 — 84;

Академіка Заболотного, 28 — 52;

Семена Палія, 98 — 100.

Повідомлення про відключення води. Фото: скриншот

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети у Пересипському районі

Наразі у районі функціонують два бювети. Розташовані вони за такими адресами:

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, тарифи на воду по регіонах України можуть зрости.

Також ми писали про стан води у найбільших ріках і озерах Одещини.