Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Тысячи одесситов останутся без света: список адресов arrow

Тысячи одесситов останутся без света: список адресов

20 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тысячи одесситов останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 20 сентября, почти 100 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно – восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

  • ул. Нежинская 46 – 75/10,
  • ул. Степана Олейника спуск, 6,
  • ул. Утесова, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Где не будет света до 18:00

  • "Зеленый мыс", общество садоводов, 133,
  • просп. Свободы, 32, 36,
  • СТ Зеленый Мыс, 1,
  • Общество рыбаков-любителей, 1,
  • ул. Чуковского Корния, 5/63,
  • ул. Круговая, 1 – 58,
  • пров. Круговой,1а – 13,
  • ул. Крушельницкого, 1 – 37,
  • пров. Крушельницкой, 1 – 5А,
  • пров. Людмилы Гинзбург, 1А – 12б,
  • пров. Мастерский, 1А – 11,
  • ул. Николая Михновского, 1 – 63,
  • ул. Михаила Грушевского, 6 – 39/3 корпус 5,
  • ул. Мичурина, 1 – 44А,
  • ул. Молодежная,1А – 49

Где не будет света до 19:00

  • ул. 2-я Лагерная, 2 – 40,
  • пров. 2-й Лермонтовский, 1, 1А, 5, 5А, 7,
  • ул. Багрицкого, 9Б, 9 – 71б,
  • ул. Базарная, 110, 116, 118,
  • ул. Бреуса, 1 – 43а,
  • ул. Большая Арнаутская, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,
  • ул. Весенняя, 1 – 13А,
  • ул. Веры Инбер, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
  • ул. Глиняная, 1 – 28/1
  • ул. Дворянская, 6 – 15б,
  • пров. Цветочный, 1 – 38
  • пров. Кедровый, 1, 1А, 1В, 15, 17,
  • ул. Кибальчича, 1 – 27,
  • пров. Красный, 4, 6, 8, 8/10
  • ул. Кристаловского, 1А – 40,
  • ул. Кропивницкого, 1А – 14,
  • ул. Леонтовича, 8,
  • пров. Лермонтовский, 1а – 13,
  • ул. Лидерсовский бульвар, 21,
  • бульв. Лидерсовский, 19/21, 21, 21В,
  • ул. Луганская, 2 – 20,
  • ул. Люстдорфская дорога, 8 – 18А,
  • пров. Люстдорфский, 8,
  • ул. Малиновского Маршала, 4 – 62,
  • пров. Обсерваторный, 2/4, 2/6, 6,
  • пров. Овражный, 4 – 18А,
  • пров. Александра Юрженко, 1 – 20,
  • ул. Пастера, 52, 54, 56,
  • ул. Перовской Софии, 1А – 30,
  • ул. Республиканская, 1 – 9,
  • ул. Садовая, 14, 16, 18,
  • ул. Тимошенко Александра, 1 – 42,
  • ул. Фигнер Веры, 1 – 14,
  • ул. Кирпичнозаводская, 1 – 17а,
  • ул. Черноморская, 2 – 14В
  • ул. 3-я Улица, 25, 25А, 25Б, 25В,
  • ул. 4-я Улица, 345 – 58а,
  • ул. Агрономическая, 60 – 223,
  • пров. Агрономический, 1 – 8а,
  • ул. Академика Панкратовой, 1 – 31а,
  • ул. Беляевская, 1 – 9,
  • ул. Отечественная, 3 – 34,
  • ул. Владимира, Хавкина, 1 – 31,
  • ул. Грушевского, 39/1, корпус 3,39/1, корпус 4,39/1, корпус 5,39/3, корпус 1, 39/3, корпус 2,
  • просп. Добровольского, 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,
  • просп. Зеленый, 2 – 31,
  • ул. Зоринская, 20 – ,32
  • ул. Испанская, 10 – 36а,
  • пров. Испанский, 17,
  • пров. Килевой, 1 – 9А,
  • ул. Кольцевая, 2, 7, 10, 12,
  • пров. Ковыловой, 1А – 17,
  • ул. Котляревского, 12Б,
  • ул. Николая Михновского, 1 – 63,
  • ул. Неждановой, 1 – 69,,
  • пров. Неждановой, 1 – 8,
  • пров. Новый, 1А – 14а,
  • пров. Оранжерейный, 1 – 20а,
  • ул. Павлодарская, 1А – 28а,
  • ул. Парковая 66, 70,
  • ул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,
  • ул. Петра Колнышевского,1 – 10,
  • ул. Промышленная, 8Л
  • ул. Профессора Коровицкого, 1 – 84,
  • ул. Проценко, 50/1, 50/2, 50/3,
  • ул. Самодеятельная, 2 – 34б,
  • ул. Поселковая, 19 – 35а,
  • пров. Поселковый, 3 – 11,
  • ул. Сергея Ядова, 16А, 16Б, 16В,
  • ул. Тарутинская, 1 – 11,
  • ул. Хуторская, 1 – 95г,
  • ул. Цебриковская, 1А – 13а,
  • пров. Шахтинский, 1 – 46,
  • пров. Шебелинский, 1 – 16,
  • пров. Деревообрабатывающий, 1 – 117,
  • ул. Плиева, 1Б, 1В, 1В, Б

Напомним, жители некоторых районов Одессы на сутки остались без водоснабжения. В связи с этим 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз