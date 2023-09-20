Тысячи одесситов останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 сентября, почти 100 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно – восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

ул. Нежинская 46 – 75/10,

ул. Степана Олейника спуск, 6,

ул. Утесова, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Где не будет света до 18:00

"Зеленый мыс", общество садоводов, 133,

просп. Свободы, 32, 36,

СТ Зеленый Мыс, 1,

Общество рыбаков-любителей, 1,

ул. Чуковского Корния, 5/63,

ул. Круговая, 1 – 58,

пров. Круговой,1а – 13,

ул. Крушельницкого, 1 – 37,

пров. Крушельницкой, 1 – 5А,

пров. Людмилы Гинзбург, 1А – 12б,

пров. Мастерский, 1А – 11,

ул. Николая Михновского, 1 – 63,

ул. Михаила Грушевского, 6 – 39/3 корпус 5,

ул. Мичурина, 1 – 44А,

ул. Молодежная,1А – 49

Где не будет света до 19:00

ул. 2-я Лагерная, 2 – 40,

пров. 2-й Лермонтовский, 1, 1А, 5, 5А, 7,

ул. Багрицкого, 9Б, 9 – 71б,

ул. Базарная, 110, 116, 118,

ул. Бреуса, 1 – 43а,

ул. Большая Арнаутская, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,

ул. Весенняя, 1 – 13А,

ул. Веры Инбер, 2, 4, 7, 8, 9, 10,

ул. Глиняная, 1 – 28/1

ул. Дворянская, 6 – 15б,

пров. Цветочный, 1 – 38

пров. Кедровый, 1, 1А, 1В, 15, 17,

ул. Кибальчича, 1 – 27,

пров. Красный, 4, 6, 8, 8/10

ул. Кристаловского, 1А – 40,

ул. Кропивницкого, 1А – 14,

ул. Леонтовича, 8,

пров. Лермонтовский, 1а – 13,

ул. Лидерсовский бульвар, 21,

бульв. Лидерсовский, 19/21, 21, 21В,

ул. Луганская, 2 – 20,

ул. Люстдорфская дорога, 8 – 18А,

пров. Люстдорфский, 8,

ул. Малиновского Маршала, 4 – 62,

пров. Обсерваторный, 2/4, 2/6, 6,

пров. Овражный, 4 – 18А,

пров. Александра Юрженко, 1 – 20,

ул. Пастера, 52, 54, 56,

ул. Перовской Софии, 1А – 30,

ул. Республиканская, 1 – 9,

ул. Садовая, 14, 16, 18,

ул. Тимошенко Александра, 1 – 42,

ул. Фигнер Веры, 1 – 14,

ул. Кирпичнозаводская, 1 – 17а,

ул. Черноморская, 2 – 14В

ул. 3-я Улица, 25, 25А, 25Б, 25В,

ул. 4-я Улица, 345 – 58а,

ул. Агрономическая, 60 – 223,

пров. Агрономический, 1 – 8а,

ул. Академика Панкратовой, 1 – 31а,

ул. Беляевская, 1 – 9,

ул. Отечественная, 3 – 34,

ул. Владимира, Хавкина, 1 – 31,

ул. Грушевского, 39/1, корпус 3,39/1, корпус 4,39/1, корпус 5,39/3, корпус 1, 39/3, корпус 2,

просп. Добровольского, 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,

просп. Зеленый, 2 – 31,

ул. Зоринская, 20 – ,32

ул. Испанская, 10 – 36а,

пров. Испанский, 17,

пров. Килевой, 1 – 9А,

ул. Кольцевая, 2, 7, 10, 12,

пров. Ковыловой, 1А – 17,

ул. Котляревского, 12Б,

ул. Николая Михновского, 1 – 63,

ул. Неждановой, 1 – 69,,

пров. Неждановой, 1 – 8,

пров. Новый, 1А – 14а,

пров. Оранжерейный, 1 – 20а,

ул. Павлодарская, 1А – 28а,

ул. Парковая 66, 70,

ул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,

ул. Петра Колнышевского,1 – 10,

ул. Промышленная, 8Л

ул. Профессора Коровицкого, 1 – 84,

ул. Проценко, 50/1, 50/2, 50/3,

ул. Самодеятельная, 2 – 34б,

ул. Поселковая, 19 – 35а,

пров. Поселковый, 3 – 11,

ул. Сергея Ядова, 16А, 16Б, 16В,

ул. Тарутинская, 1 – 11,

ул. Хуторская, 1 – 95г,

ул. Цебриковская, 1А – 13а,

пров. Шахтинский, 1 – 46,

пров. Шебелинский, 1 – 16,

пров. Деревообрабатывающий, 1 – 117,

ул. Плиева, 1Б, 1В, 1В, Б

Напомним, жители некоторых районов Одессы на сутки остались без водоснабжения. В связи с этим 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше.