Тысячи одесситов останутся без света: список адресов
20 сентября 2023 12:20
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 20 сентября, почти 100 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно – восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- ул. Нежинская 46 – 75/10,
- ул. Степана Олейника спуск, 6,
- ул. Утесова, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
Где не будет света до 18:00
- "Зеленый мыс", общество садоводов, 133,
- просп. Свободы, 32, 36,
- СТ Зеленый Мыс, 1,
- Общество рыбаков-любителей, 1,
- ул. Чуковского Корния, 5/63,
- ул. Круговая, 1 – 58,
- пров. Круговой,1а – 13,
- ул. Крушельницкого, 1 – 37,
- пров. Крушельницкой, 1 – 5А,
- пров. Людмилы Гинзбург, 1А – 12б,
- пров. Мастерский, 1А – 11,
- ул. Николая Михновского, 1 – 63,
- ул. Михаила Грушевского, 6 – 39/3 корпус 5,
- ул. Мичурина, 1 – 44А,
- ул. Молодежная,1А – 49
Где не будет света до 19:00
- ул. 2-я Лагерная, 2 – 40,
- пров. 2-й Лермонтовский, 1, 1А, 5, 5А, 7,
- ул. Багрицкого, 9Б, 9 – 71б,
- ул. Базарная, 110, 116, 118,
- ул. Бреуса, 1 – 43а,
- ул. Большая Арнаутская, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,
- ул. Весенняя, 1 – 13А,
- ул. Веры Инбер, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
- ул. Глиняная, 1 – 28/1
- ул. Дворянская, 6 – 15б,
- пров. Цветочный, 1 – 38
- пров. Кедровый, 1, 1А, 1В, 15, 17,
- ул. Кибальчича, 1 – 27,
- пров. Красный, 4, 6, 8, 8/10
- ул. Кристаловского, 1А – 40,
- ул. Кропивницкого, 1А – 14,
- ул. Леонтовича, 8,
- пров. Лермонтовский, 1а – 13,
- ул. Лидерсовский бульвар, 21,
- бульв. Лидерсовский, 19/21, 21, 21В,
- ул. Луганская, 2 – 20,
- ул. Люстдорфская дорога, 8 – 18А,
- пров. Люстдорфский, 8,
- ул. Малиновского Маршала, 4 – 62,
- пров. Обсерваторный, 2/4, 2/6, 6,
- пров. Овражный, 4 – 18А,
- пров. Александра Юрженко, 1 – 20,
- ул. Пастера, 52, 54, 56,
- ул. Перовской Софии, 1А – 30,
- ул. Республиканская, 1 – 9,
- ул. Садовая, 14, 16, 18,
- ул. Тимошенко Александра, 1 – 42,
- ул. Фигнер Веры, 1 – 14,
- ул. Кирпичнозаводская, 1 – 17а,
- ул. Черноморская, 2 – 14В
- ул. 3-я Улица, 25, 25А, 25Б, 25В,
- ул. 4-я Улица, 345 – 58а,
- ул. Агрономическая, 60 – 223,
- пров. Агрономический, 1 – 8а,
- ул. Академика Панкратовой, 1 – 31а,
- ул. Беляевская, 1 – 9,
- ул. Отечественная, 3 – 34,
- ул. Владимира, Хавкина, 1 – 31,
- ул. Грушевского, 39/1, корпус 3,39/1, корпус 4,39/1, корпус 5,39/3, корпус 1, 39/3, корпус 2,
- просп. Добровольского, 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,
- просп. Зеленый, 2 – 31,
- ул. Зоринская, 20 – ,32
- ул. Испанская, 10 – 36а,
- пров. Испанский, 17,
- пров. Килевой, 1 – 9А,
- ул. Кольцевая, 2, 7, 10, 12,
- пров. Ковыловой, 1А – 17,
- ул. Котляревского, 12Б,
- ул. Николая Михновского, 1 – 63,
- ул. Неждановой, 1 – 69,,
- пров. Неждановой, 1 – 8,
- пров. Новый, 1А – 14а,
- пров. Оранжерейный, 1 – 20а,
- ул. Павлодарская, 1А – 28а,
- ул. Парковая 66, 70,
- ул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,
- ул. Петра Колнышевского,1 – 10,
- ул. Промышленная, 8Л
- ул. Профессора Коровицкого, 1 – 84,
- ул. Проценко, 50/1, 50/2, 50/3,
- ул. Самодеятельная, 2 – 34б,
- ул. Поселковая, 19 – 35а,
- пров. Поселковый, 3 – 11,
- ул. Сергея Ядова, 16А, 16Б, 16В,
- ул. Тарутинская, 1 – 11,
- ул. Хуторская, 1 – 95г,
- ул. Цебриковская, 1А – 13а,
- пров. Шахтинский, 1 – 46,
- пров. Шебелинский, 1 – 16,
- пров. Деревообрабатывающий, 1 – 117,
- ул. Плиева, 1Б, 1В, 1В, Б
Напомним, жители некоторых районов Одессы на сутки остались без водоснабжения. В связи с этим 15 бюветных комплексов будут работать на два часа дольше.