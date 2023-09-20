Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес
20 вересня 2023 12:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 20 вересня, майже 100 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно – відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- вул. Ніжинська 46 – 75/10,
- вул. Степана Олійника узвіз, 6,
- вул. Утьосова, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
Де не буде світла до 18:00
- "Зелений мис", товариство садівників, 133,
- просп. Свободи, 32, 36,
- СТ Зелений Мис, 1,
- Товариство рибалок-любителів, 1,
- вул. Чуковського Корнія, 5/63,
- вул. Кругова, 1 – 58,
- пров. Круговий,1а – 13,
- вул. Крушельницького, 1 – 37,
- пров. Крушельницькой, 1 – 5А,
- пров. Людмили Гінзбург, 1А – 12б,
- пров. Мастерскій, 1А – 11,
- вул. Миколи Міхновського, 1 – 63,
- вул. Михайла Грушевського, 6 – 39/3 корпус 5,
- вул. Мічурина, 1 – 44А,
- вул. Молодіжна,1А – 49
Де не буде світла до 19:00
- вул. 2-а Лагерна, 2 – 40,
- пров. 2-й Лермонтовський, 1, 1А, 5, 5А, 7,
- вул. Багрицького, 9Б, 9 – 71б,
- вул. Базарна, 110, 116, 118,
- вул. Бреуса, 1 – 43а,
- вул. Велика Арнаутська, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,
- вул. Весіння, 1 – 13А,
- вул. Віри Інбер, 2, 4, 7, 8, 9, 10,
- вул. Глиняна, 1 – 28/1
- вул. Дворянська, 6 – 15б,
- пров. Квітковий, 1 – 38
- пров. Кедровий, 1, 1А, 1В, 15, 17,
- вул. Кибальчича, 1 – 27,
- пров. Красний, 4, 6, 8, 8/10
- вул. Кристаловського, 1А – 40,
- вул. Кропивницького, 1А, – 14,
- вул. Леонтовича, 8,
- пров. Лермонтовський, 1а – 13,
- вул. Лідерсівський бульвар, 21,
- бульв. Лідерсівський, 19/21, 21, 21В,
- вул. Луганська, 2, – 20,
- вул. Люстдорфська дорога, 8 – 18А,
- пров. Люстдорфський, 8,
- вул. Малиновського Маршала, 4 – 62,
- пров. Обсерваторний, 2/4, 2/6, 6,
- пров. Овражний, 4 – 18А,
- пров. Олександра Юрженка, 1 – 20,
- вул. Пастера, 52, 54, 56,
- вул. Перовської Софії, 1А – 30,
- вул. Республіканська, 1 – 9,
- вул. Садова, 14, 16, 18,
- вул. Тимошенка Олександра, 1 – 42,
- вул. Фігнер Віри, 1 – 14,
- вул. Цегельнозаводська, 1 – 17а,
- вул. Чорноморська, 2 – 14В
- вул. 3-я Вулиця, 25, 25А, 25Б, 25В,
- вул. 4-а Вулиця, 345 – 58а,
- вул. Агрономічна, 60 – 223,
- пров. Агрономічний, 1 – 8а,
- вул. Академіка Панкратової, 1 – 31а,
- вул. Біляївська, 1 – 9,
- вул. Вітчизняна, 3 – 34,
- вул. Володимира, Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Грушевського, 39/1,корпус3,39/1,корпус4,39/1,корпус5,39/3,корпус1, 39/3, корпус 2,
- просп. Добровольського, 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,
- просп. Зелений, 2 – 31,
- вул. Зоринська, 20 – ,32
- вул. Іспанська, 10 – 36а,
- пров. Іспанський, 17,
- пров. Кільовий, 1 – 9А,
- вул. Кільцева, 2, 7, 10, 12,
- пров. Ковиловий, 1А – 17,
- вул. Котляревського, 12Б,
- вул. Миколи Міхновського, 1 – 63,
- вул. Нежданової, 1 – 69,,
- пров. Нежданової, 1 – 8,
- пров. Новий, 1А – 14а,
- пров. Оранжерейний, 1 – 20а,
- вул. Павлодарська, 1А – 28а,
- вул. Паркова 66, 70,
- вул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,
- вул. Петра Колнишевського,1 – 10,
- вул. Промислова, 8Л
- вул. Професора Коровицького, 1 – 84,
- вул. Проценко, 50/1, 50/2, 50/3,
- вул. Самодіяльна, 2 – 34б,
- вул. Селищна, 19 – 35а,
- пров. Селищний, 3 – 11,
- вул. Сергія Ядова, 16А, 16Б, 16В,
- вул. Тарутинська, 1 – 11,
- вул. Хутірська, 1 – 95г,
- вул. Цебриковська, 1А – 13а,
- пров. Шахтинский, 1 – 46,
- пров. Шебелінський, 1 – 16,
- пров. Деревообробний, 1 – 117,
- вул. Плієва, 1Б, 1В, 1В, Б
Нагадаємо, жителі деяких районів Одеси на понад добу залишились без водопостачання. У зв'язку з цим 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше.