Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 вересня, майже 100 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно – відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

вул. Ніжинська 46 – 75/10,

вул. Степана Олійника узвіз, 6,

вул. Утьосова, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Де не буде світла до 18:00

"Зелений мис", товариство садівників, 133,

просп. Свободи, 32, 36,

СТ Зелений Мис, 1,

Товариство рибалок-любителів, 1,

вул. Чуковського Корнія, 5/63,

вул. Кругова, 1 – 58,

пров. Круговий,1а – 13,

вул. Крушельницького, 1 – 37,

пров. Крушельницькой, 1 – 5А,

пров. Людмили Гінзбург, 1А – 12б,

пров. Мастерскій, 1А – 11,

вул. Миколи Міхновського, 1 – 63,

вул. Михайла Грушевського, 6 – 39/3 корпус 5,

вул. Мічурина, 1 – 44А,

вул. Молодіжна,1А – 49

Де не буде світла до 19:00

вул. 2-а Лагерна, 2 – 40,

пров. 2-й Лермонтовський, 1, 1А, 5, 5А, 7,

вул. Багрицького, 9Б, 9 – 71б,

вул. Базарна, 110, 116, 118,

вул. Бреуса, 1 – 43а,

вул. Велика Арнаутська, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А,

вул. Весіння, 1 – 13А,

вул. Віри Інбер, 2, 4, 7, 8, 9, 10,

вул. Глиняна, 1 – 28/1

вул. Дворянська, 6 – 15б,

пров. Квітковий, 1 – 38

пров. Кедровий, 1, 1А, 1В, 15, 17,

вул. Кибальчича, 1 – 27,

пров. Красний, 4, 6, 8, 8/10

вул. Кристаловського, 1А – 40,

вул. Кропивницького, 1А, – 14,

вул. Леонтовича, 8,

пров. Лермонтовський, 1а – 13,

вул. Лідерсівський бульвар, 21,

бульв. Лідерсівський, 19/21, 21, 21В,

вул. Луганська, 2, – 20,

вул. Люстдорфська дорога, 8 – 18А,

пров. Люстдорфський, 8,

вул. Малиновського Маршала, 4 – 62,

пров. Обсерваторний, 2/4, 2/6, 6,

пров. Овражний, 4 – 18А,

пров. Олександра Юрженка, 1 – 20,

вул. Пастера, 52, 54, 56,

вул. Перовської Софії, 1А – 30,

вул. Республіканська, 1 – 9,

вул. Садова, 14, 16, 18,

вул. Тимошенка Олександра, 1 – 42,

вул. Фігнер Віри, 1 – 14,

вул. Цегельнозаводська, 1 – 17а,

вул. Чорноморська, 2 – 14В

вул. 3-я Вулиця, 25, 25А, 25Б, 25В,

вул. 4-а Вулиця, 345 – 58а,

вул. Агрономічна, 60 – 223,

пров. Агрономічний, 1 – 8а,

вул. Академіка Панкратової, 1 – 31а,

вул. Біляївська, 1 – 9,

вул. Вітчизняна, 3 – 34,

вул. Володимира, Хавкіна, 1 – 31,

вул. Грушевського, 39/1,корпус3,39/1,корпус4,39/1,корпус5,39/3,корпус1, 39/3, корпус 2,

просп. Добровольського, 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137,

просп. Зелений, 2 – 31,

вул. Зоринська, 20 – ,32

вул. Іспанська, 10 – 36а,

пров. Іспанський, 17,

пров. Кільовий, 1 – 9А,

вул. Кільцева, 2, 7, 10, 12,

пров. Ковиловий, 1А – 17,

вул. Котляревського, 12Б,

вул. Миколи Міхновського, 1 – 63,

вул. Нежданової, 1 – 69,,

пров. Нежданової, 1 – 8,

пров. Новий, 1А – 14а,

пров. Оранжерейний, 1 – 20а,

вул. Павлодарська, 1А – 28а,

вул. Паркова 66, 70,

вул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А,

вул. Петра Колнишевського,1 – 10,

вул. Промислова, 8Л

вул. Професора Коровицького, 1 – 84,

вул. Проценко, 50/1, 50/2, 50/3,

вул. Самодіяльна, 2 – 34б,

вул. Селищна, 19 – 35а,

пров. Селищний, 3 – 11,

вул. Сергія Ядова, 16А, 16Б, 16В,

вул. Тарутинська, 1 – 11,

вул. Хутірська, 1 – 95г,

вул. Цебриковська, 1А – 13а,

пров. Шахтинский, 1 – 46,

пров. Шебелінський, 1 – 16,

пров. Деревообробний, 1 – 117,

вул. Плієва, 1Б, 1В, 1В, Б

Нагадаємо, жителі деяких районів Одеси на понад добу залишились без водопостачання. У зв'язку з цим 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше.