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Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес

20 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тисячі одеситів залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 20 вересня, майже 100 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно – відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Ніжинська 46 – 75/10, 
  • вул. Степана Олійника узвіз, 6, 
  • вул. Утьосова, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64

Де не буде світла до 18:00

  • "Зелений мис", товариство садівників, 133, 
  • просп. Свободи, 32, 36, 
  • СТ Зелений Мис, 1, 
  • Товариство рибалок-любителів, 1, 
  • вул. Чуковського Корнія, 5/63, 
  • вул. Кругова, 1 – 58, 
  • пров. Круговий,1а – 13, 
  • вул. Крушельницького, 1 – 37, 
  • пров. Крушельницькой, 1 – 5А, 
  • пров. Людмили Гінзбург, 1А – 12б, 
  • пров. Мастерскій, 1А – 11, 
  • вул. Миколи Міхновського, 1 – 63, 
  • вул. Михайла Грушевського, 6 – 39/3 корпус 5, 
  • вул. Мічурина, 1 – 44А, 
  • вул. Молодіжна,1А – 49

Де не буде світла до 19:00

  • вул. 2-а Лагерна, 2 – 40, 
  • пров. 2-й Лермонтовський, 1, 1А, 5, 5А, 7, 
  • вул. Багрицького, 9Б, 9 – 71б, 
  • вул. Базарна, 110, 116, 118, 
  • вул. Бреуса, 1 – 43а, 
  • вул. Велика Арнаутська, 1, 1/1, 1/2, 5, 7, 7А, 
  • вул. Весіння, 1 – 13А, 
  • вул. Віри Інбер, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 
  • вул. Глиняна, 1 – 28/1 
  • вул. Дворянська, 6 – 15б, 
  • пров. Квітковий, 1 – 38 
  • пров. Кедровий, 1, 1А, 1В, 15, 17, 
  • вул. Кибальчича, 1 – 27,  
  • пров. Красний, 4, 6, 8, 8/10 
  • вул. Кристаловського, 1А – 40, 
  • вул. Кропивницького, 1А, – 14, 
  • вул. Леонтовича, 8, 
  • пров. Лермонтовський, 1а – 13, 
  • вул. Лідерсівський бульвар, 21, 
  • бульв. Лідерсівський, 19/21, 21, 21В, 
  • вул. Луганська, 2, – 20, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 8 – 18А, 
  • пров. Люстдорфський, 8, 
  • вул. Малиновського Маршала, 4 – 62, 
  • пров. Обсерваторний, 2/4, 2/6, 6, 
  • пров. Овражний, 4 – 18А, 
  • пров. Олександра Юрженка, 1 – 20, 
  • вул. Пастера, 52, 54, 56, 
  • вул. Перовської Софії, 1А – 30, 
  • вул. Республіканська, 1 – 9, 
  • вул. Садова, 14, 16, 18, 
  • вул. Тимошенка Олександра, 1 – 42, 
  • вул. Фігнер Віри, 1 – 14, 
  • вул. Цегельнозаводська, 1 – 17а, 
  • вул. Чорноморська, 2 – 14В 
  • вул. 3-я Вулиця, 25, 25А, 25Б, 25В, 
  • вул. 4-а Вулиця, 345 – 58а, 
  • вул. Агрономічна, 60 – 223, 
  • пров. Агрономічний, 1 – 8а, 
  • вул. Академіка Панкратової, 1 – 31а,  
  • вул. Біляївська, 1 –  9, 
  • вул. Вітчизняна, 3 – 34,
  • вул. Володимира, Хавкіна, 1 – 31, 
  • вул. Грушевського, 39/1,корпус3,39/1,корпус4,39/1,корпус5,39/3,корпус1, 39/3, корпус 2, 
  • просп. Добровольського, 100, 102, 104, 110Б, 133, 135, 137, 
  • просп. Зелений, 2 – 31, 
  • вул. Зоринська, 20 – ,32 
  • вул. Іспанська, 10 – 36а, 
  • пров. Іспанський, 17, 
  • пров. Кільовий, 1 – 9А, 
  • вул. Кільцева, 2, 7, 10, 12,
  • пров. Ковиловий, 1А – 17, 
  • вул. Котляревського, 12Б, 
  • вул. Миколи Міхновського, 1 – 63,
  • вул. Нежданової, 1 – 69,, 
  • пров. Нежданової, 1 – 8, 
  • пров. Новий, 1А – 14а, 
  • пров. Оранжерейний, 1 – 20а, 
  • вул. Павлодарська, 1А – 28а, 
  • вул. Паркова 66, 70, 
  • вул. Пестеля, 1, 3, 7, 9, 13, 19, 25, 25А, 
  • вул. Петра Колнишевського,1 – 10, 
  • вул. Промислова, 8Л 
  • вул. Професора Коровицького, 1 – 84, 
  • вул. Проценко, 50/1, 50/2, 50/3, 
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  • вул. Селищна, 19 – 35а, 
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  • вул. Хутірська, 1 – 95г, 
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  • пров. Шахтинский, 1 – 46, 
  • пров. Шебелінський, 1 – 16, 
  • пров. Деревообробний, 1 – 117, 
  • вул. Плієва, 1Б, 1В, 1В, Б

Нагадаємо, жителі деяких районів Одеси на понад добу залишились без водопостачання. У зв'язку з цим 15 бюветних комплексів працюватимуть на дві години довше. 

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