Плановые отключения света в Одессе 10 июня

В Одессе тысячи потребителей остались без света 10 июня. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 10 июня, в Одесской области со второй половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизации отключений в Одесской области будет действовать 10 июня для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00. Однако время может измениться в зависимости от ситуации с потреблением электроэнергии.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС:

Педагогическая, 18;

Фонтанская дорога, 47б;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97 — 99;

Малишевского (Гастелло), 9 — 55;

Цветочная, 1 — 21;

Апрельская, 20 — 33;

Клименко, 25, 33;

Граница, 25 — 31, 44 — 60, 64 — 74;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1 — 27;

Косяченко Алексея, 2 — 54;

Йозефа Прибика (Минская), 30 — 49;

Платанова, 11 — 126;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера, 33 — 109;

Сельская, 29 — 44;

Татьяны Тесс, 3, 8, 11 — 19, 34, 43;

Туристская, 7 — 9, 14, 15;

пер. 1-й Сиреневый, 1 — 6;

пер. 2-й Сиреневый, 1 — 19;

пер. Сиреневый, 2;

пер. Ковровый, 5 — 9;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 34, 37;

проезд Сиреневый, 1 — 6.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Авангардная, 1 — 31;

Бадаева, 9, 63, 71 — 86, 90;

Высокая, 1 — 20;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Дорожная, 1 — 22;

Листяна, 1 — 13;

Летняя, 1 — 41;

Металлистов, 1 — 15;

Мирная, 1 — 29;

Неждановой, 1 - 115;

Шполянская (Никитина), 74, 91 — 119;

Обрывистая, 1 — 22;

Озерная, 26 — 66;

Осенняя, 1 — 12;

Павлодарского, 1 — 76;

П. Коровицкого, 1 — 151;

Светлая, 1 — 14;

Сергея Ядова, 58;

Украинская, 1 — 20;

Ховкина, 2 — 74;

пер. Бадаева, 1 — 21;

пер. Ковиловой, 1 — 17;

пер. Крыжановский, 1 — 28;

пер. Неждановой, 1 — 8;

Ионы Атаманского переулок (пер. Пролетарский), 1 — 15;

пер. Сумской, 2 — 28;

пер. Шахтинский, 1 — 19;

пер. Шебелинский, 1 — 16;

1-я Пересыпская, 1;

пер. 1-й Пересыпский, 1 — 19;

спуск 2-й Пересыпский, 1 — 23.

Работы до 18:00.

Южный РЭС:

17-я линия 6-й ст. Люстдорфской дор., 35 — 50;

Костанди, 203/корп.1 — 5;

Левитана, 141;

Люстдорфская дор., 55/6.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.