Планові відключення світла в Одесі 10 червня

В Одесі тисячі споживачів залишились без світла 10 червня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 10 червня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 10 червня для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:

Педагогічна, 18;

Фонтанська дорога, 47б;

Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 55;

Квіткова, 1 — 21;

Квітнева, 20 — 33;

Клименко, 25, 33;

Кордонна, 25 — 31, 44 — 60, 64 — 74;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;

Косяченко Олексія, 2 — 54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Платанова, 11 — 126;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера, 33 — 109;

Сільська, 29 — 44;

Тетяни Тесс, 3, 8, 11 — 19, 34, 43;

Туристська, 7 — 9, 14, 15;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 34, 37;

проїзд Бузковий, 1 — 6.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Авангардна, 1 — 31;

Бадаєва, 9, 63, 71 — 86, 90;

Висока, 1 — 20;

Генерала Гудовича, 1 — 39;

Дорожня, 1 — 22;

Листяна, 1 — 13;

Літня, 1 — 41;

Металістів, 1 — 15;

Мирна, 1 — 29;

Нежданової, 1 — 115;

Шполянська (Нікітіна), 74, 91 — 119;

Обривиста, 1 — 22;

Озерна, 26 — 66;

Осіння, 1 — 12;

Павлодарського, 1 — 76;

П. Коровицького, 1 — 151;

Світла, 1 — 14;

Сергія Ядова, 58;

Українська, 1 — 20;

Хавкіна, 2 — 74;

пров. Бадаєва, 1 — 21;

пров. Ковиловий, 1 — 17;

пров. Крижанівський, 1 — 28;

пров. Нежданової, 1 — 8;

Іони Отаманського провулок (пров. Пролетарський), 1 — 15;

пров. Сумський, 2 — 28;

пров. Шахтинський, 1 — 19;

пров. Шебелинський, 1 — 16;

1-а Пересипська, 1;

пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;

узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23.

Роботи до 18:00.

Південний РЕМ:

17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 35 — 50;

Костанді, 203/корп.1 — 5;

Левітана, 141;

Люстдорфська дор., 55/6.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.