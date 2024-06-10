Планові відключення світла в Одесі 10 червня

Тисячі одеситів залишаться сьогодні без світла до вечора — адреси
Сьогодні, 10 червня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 10 червня для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії.
Де не буде світла через планові роботи
Центральний РЕМ:
- Педагогічна, 18;
- Фонтанська дорога, 47б;
- Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 55;
- Квіткова, 1 — 21;
- Квітнева, 20 — 33;
- Клименко, 25, 33;
- Кордонна, 25 — 31, 44 — 60, 64 — 74;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;
- Косяченко Олексія, 2 — 54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Платанова, 11 — 126;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера, 33 — 109;
- Сільська, 29 — 44;
- Тетяни Тесс, 3, 8, 11 — 19, 34, 43;
- Туристська, 7 — 9, 14, 15;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 34, 37;
- проїзд Бузковий, 1 — 6.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Авангардна, 1 — 31;
- Бадаєва, 9, 63, 71 — 86, 90;
- Висока, 1 — 20;
- Генерала Гудовича, 1 — 39;
- Дорожня, 1 — 22;
- Листяна, 1 — 13;
- Літня, 1 — 41;
- Металістів, 1 — 15;
- Мирна, 1 — 29;
- Нежданової, 1 — 115;
- Шполянська (Нікітіна), 74, 91 — 119;
- Обривиста, 1 — 22;
- Озерна, 26 — 66;
- Осіння, 1 — 12;
- Павлодарського, 1 — 76;
- П. Коровицького, 1 — 151;
- Світла, 1 — 14;
- Сергія Ядова, 58;
- Українська, 1 — 20;
- Хавкіна, 2 — 74;
- пров. Бадаєва, 1 — 21;
- пров. Ковиловий, 1 — 17;
- пров. Крижанівський, 1 — 28;
- пров. Нежданової, 1 — 8;
- Іони Отаманського провулок (пров. Пролетарський), 1 — 15;
- пров. Сумський, 2 — 28;
- пров. Шахтинський, 1 — 19;
- пров. Шебелинський, 1 — 16;
- 1-а Пересипська, 1;
- пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;
- узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23.
Роботи до 18:00.
Південний РЕМ:
- 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 35 — 50;
- Костанді, 203/корп.1 — 5;
- Левітана, 141;
- Люстдорфська дор., 55/6.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.
Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
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