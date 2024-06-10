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Тисячі одеситів залишаться сьогодні без світла до вечора — адреси

10 червня 2024 09:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Планові відключення світла в Одесі 10 червня
В Одесі тисячі споживачів залишились без світла 10 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 10 червня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме 10 червня для  промислових  та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Проте час можуть змінити залежно від ситуації зі споживанням електроенергії. 

Де не буде світла через планові роботи

Центральний РЕМ:  

  • Педагогічна, 18;  
  • Фонтанська дорога, 47б;  
  • Ближні Млини (Кондренка), 97 — 99;  
  • Малішевського (Гастелло), 9 — 55;  
  • Квіткова, 1 — 21;  
  • Квітнева, 20 — 33;  
  • Клименко, 25, 33;  
  • Кордонна, 25 — 31, 44 — 60, 64 — 74;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1 — 27;  
  • Косяченко Олексія, 2 — 54;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;  
  • Платанова, 11 — 126;  
  • Радісна, 114, 116;  
  • Святослава Ріхтера, 33 — 109;  
  • Сільська, 29 — 44;  
  • Тетяни Тесс, 3, 8, 11 — 19, 34, 43;  
  • Туристська, 7 — 9, 14, 15;  
  • пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;  
  • пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;  
  • пров. Бузковий, 2;  
  • пров. Килимовий, 5 — 9;  
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 34, 37;  
  • проїзд Бузковий, 1 — 6.  
    Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:  

  • Авангардна, 1 — 31;  
  • Бадаєва, 9, 63, 71 — 86, 90;  
  • Висока, 1 — 20;  
  • Генерала Гудовича, 1 — 39;  
  • Дорожня, 1 — 22;  
  • Листяна, 1 — 13;  
  • Літня, 1 — 41;  
  • Металістів, 1 — 15;  
  • Мирна, 1 — 29;  
  • Нежданової, 1 — 115;  
  • Шполянська (Нікітіна), 74, 91 — 119;  
  • Обривиста, 1 — 22;  
  • Озерна, 26 — 66;  
  • Осіння, 1 — 12;  
  • Павлодарського, 1 — 76;  
  • П. Коровицького, 1 — 151;  
  • Світла, 1 — 14;  
  • Сергія Ядова, 58;  
  • Українська, 1 — 20;  
  • Хавкіна, 2 — 74;  
  • пров. Бадаєва, 1 — 21;  
  • пров. Ковиловий, 1 — 17;  
  • пров. Крижанівський, 1 — 28;  
  • пров. Нежданової, 1 — 8;  
  • Іони Отаманського провулок (пров. Пролетарський), 1 — 15;  
  • пров. Сумський, 2 — 28;  
  • пров. Шахтинський, 1 — 19;  
  • пров. Шебелинський, 1 — 16;  
  • 1-а Пересипська, 1;  
  • пров. 1-й Пересипський, 1 — 19;  
  • узвіз 2-й Пересипський, 1 — 23.  
    Роботи до 18:00.

Південний РЕМ:  

  • 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 35 — 50;  
  • Костанді, 203/корп.1 — 5;  
  • Левітана, 141;  
  • Люстдорфська дор., 55/6.
    Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

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