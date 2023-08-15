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Тысячи одесситов остались без света: в чем причина

15 августа 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тысячи одесситов остались без света: в чем причина
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 15 августа, около 60 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 18:30

  • ул. Академика Панкратовой, 1 – 31 А,
  • ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б – 58,
  • ул. Степная, 1 – 31,
  • ул. Хуторская, 15 – 71.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Академика Вильямса, 56/1, 56/2, 56А,
  • ул. Академика Филатова, 21, 23, 23Б,
  • ул. Генерала Петрова, 13 – 22 Б,
  • ул. Героев Крут, 20 – 28 б,
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 34 – 70,
  • ул. Космонавтов, 14 – 21/4.

Где не будет света до 22:00

  • ул. 1-я Проектируемая, 7, 7А, 8А, 20,
  • пров. 1-й Житомирский, 1, 3,
  • пров. 1-й Кипарисный, 2, 4,
  • пров. 2-й Второй улицы, 1 – 12,
  • пров. 2-й Шестой улицы, 1 – 8 А,
  • пров. 3-й Житомирский, 1, 4, 6,
  • пров. 3-й Кипарисный, 1, 2, 3, 4,
  • пров. 4-й Житомирский, 2 – 24,
  • 5-я Улица, 1 – 24,
  • 6-я Улица, 1 – 25, 33/99,
  • ул. Академика Горького, 1 – 48 А,
  • ул. Амурская, 5, 5/2,
  • ул. Учительская, 1 – 27 А,
  • ул. Гаевая, 1 – 23,
  • ул. Гастело, 54 – 167 А,
  • ул. Гранатная, 28 – 54,
  • ул. Дальняя, 1 – 32,
  • пров. Джутовый, 1 – 10 А,
  • ул. Дубовая, 1 – 31,
  • ул. Житомирская, 28 – 44,
  • пров. Житомирский пер.,3, 5,
  • ул. Капитана Гаврикова, 1 – 16,
  • пров. Конструкторский,1А – 11,
  • ул. Угловая, 1 – 27,
  • ул. Самолетная, 1 – 18 б,
  • пров. Москвина, 1 – 12,
  • ул. Овидиопольская,13 – 45,
  • пров. Овидиопольский,1 – 7,
  • пров. Первый 6-й улицы, 1А – 10А,
  • ул. Прирейковая, 1 – 38,
  • ул. Проектируемая 1 – 20,
  • ул. Профсоюзная, 2 – 34/1,
  • ул. Путьова, 44 – 48,
  • ул. Пшеничная, 7 – 24,
  • пров. Радиальный, 1 – 12,
  • ул. Радостная, 32 – 54,
  • ул. Святослава Рихтера, 35 – 130,
  • ул. Стекловая, 1 – 43,
  • ул. Степана Разина, 66 – 70,
  • ул. Тираспольская, 1 – 24 А,
  • Тираспольское шоссе,24
  • ул. Трудовых резервов, 1 – 10,
  • ул. Туристская, 20 – 46,
  • ул. Условие, 2 – 49,
  • ул. Центральный аэропорт, 1 – 23

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел совещание с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Укрэнерго". Самым главным вопросом обсуждения было обеспечение Украины энергетическим оборудованием.

Также мы писали, что компания "ДТЭК Одесские электросети" заявила об информационной атаке врага против компании. Там отметили, что качество нападения "просто ничтожно".

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