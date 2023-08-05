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Міненерго нагородило одеських фахівців ДТЕК

5 серпня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські енергетики отримали нагороди від міністерства
Міністр енергетики з одеськими фахівцями. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час робочого візиту міністра енергетики Германа Галущенко до Одеси він вручив нагороди одеським фахівцям, які забезпечували світлом містян під час зимових атак. Кожен з енергетиків зробив особистий внесок за період локдаунів.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

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  • Грамотою міністерства було нагороджено Сергія Макарова.
  • Нагрудними знаками "Відмінник енергетики" нагороджено: Олександра Бугра, Станіслава Богунова, та Олексія Гладких.

Підготовка до опалювального сезону

ДТЕК Одеські електромережі, бувши основою електропостачання для регіону, активно займається ремонтом та модернізацією пошкоджених енергооб'єктів. За час повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або повністю зруйнував 81 енергооб'єкт ДТЕК на Одещині. 

Наразі підприємства, незважаючи ні на що, готуються до нового опалювального сезону. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" вже заявили, що цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти зиму без імпорту. Але чи витримають теплові магістралі? Питання залишається відкритим. Чи варто розраховувати на теплі батареї в одеських квартирах і, головне, скільки за це доведеться заплатити? Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказала директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

Нагадаємо, ДТЕК Одеські електромережі готує енергетичну систему регіону до наближення майбутньої зими. Уже зараз енергетики компанії зробили понад півтисячі капітальних ремонтів на ключових енергооб'єктах Одещини.

Також ми писали, що Одеська область в очікуванні майбутнього опалювального сезону. Попри складну минулу зиму та пошкоджене обладнання, 60% регіону готові до холодів.

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