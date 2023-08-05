Одесские энергетики получили награды от министерства

Министр энергетики с одесскими специалистами. Фото: ДТЭК

Во время рабочего визита министра энергетики Германа Галущенко в Одессу он вручил награды одесским специалистам, которые снабжали светом горожан во время зимних атак. Каждый из энергетиков внес личный вклад за период локдаунов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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Кого наградили

Грамотой министерства был награжден Сергей Макаров.

Нагрудными знаками "Отличник энергетики" награждены: Александр Бугр, Станислав Богунов, и Алексей Гладкий.

Подготовка к отопительному сезону

ДТЭК Одесские электросети, являясь основой электроснабжения для региона, активно занимается ремонтом и модернизацией поврежденных энергообъектов. За время полномасштабного вторжения враг повредил или полностью разрушил 81 энергообъект ДТЭК в Одесской области.

В настоящее время предприятия, несмотря ни на что, готовятся к новому отопительному сезону. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" уже заявили, что в этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти зиму без импорта. Но выдержат ли тепловые магистрали? Вопрос остается открытым. Следует ли рассчитывать на теплые батареи в одесских квартирах и, главное, сколько за это придется заплатить? Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказала директор КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

Напомним, ДТЭК Одесские электросети готовит энергетическую систему региона к приближению предстоящей зимы. Уже сейчас энергетики компании провели более полутысячи капитальных ремонтов на ключевых энергообъектах Одесчины.

Также мы писали, что Одесская область ожидает предстоящий отопительный сезон. Несмотря на сложную зиму и поврежденное оборудование, 60% региона готовы к холодам.