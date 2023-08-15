Тисячі одеситів залишились без світла: в чому причина

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 серпня, майже 60 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 18:30

вул. Академіка Панкратової, 1 – 31 А,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б – 58,

вул. Степова, 1 – 31,

вул. Хутірська, 15 – 71.

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Вільямса, 56/1, 56/2, 56А,

вул. Академіка Філатова, 21, 23, 23Б,

вул. Генерала Петрова, 13 – 22 Б,

вул. Героїв Крут, 20 – 28 б,

вул. Івана та Юрія Лип, 34 – 70,

вул. Космонавтів, 14 – 21/4.

Де не буде світла до 22:00

вул. 1-а Проектована, 7, 7А, 8А, 20,

пров. 1-й Житомирський, 1, 3,

пров. 1-й Кіпарисний, 2, 4,

пров. 2-й Другої вулиці, 1 – 12,

пров. 2-й Шостої вулиці, 1 – 8 А,

пров. 3-й Житомирський, 1, 4, 6,

пров. 3-й Кипарисний, 1, 2, 3, 4,

пров. 4-й Житомирський, 2 – 24,

5-а Вулиця, 1 – 24,

6-а Вулиця, 1 – 25, 33/99,

вул. Академіка Гаркавого, 1 – 48 А,

вул. Амурська, 5, 5/2,

вул. Вчительська, 1 – 27 А,

вул. Гайова, 1 – 23,

вул. Гастело, 54 – 167 А,

вул. Гранатна, 28 – 54,

вул. Дальня, 1 – 32,

пров. Джутовий, 1 – 10 А,

вул. Дубова, 1 – 31,

вул. Житомирська, 28 – 44,

пров. Житомирський пров.,3, 5,

вул. Капітана Гаврікова, 1 – 16,

пров. Конструкторський,1А – 11,

вул. Кутова, 1 – 27,

вул. Літакова, 1 – 18 б,

пров. Москвіна, 1 – 12,

вул. Овідіопольська,13 – 45,

пров. Овідіопольський,1 – 7,

пров. Перший 6 – ї вулиці,1А – 10А,

вул. Прирейкова, 1 – 38,

вул. Проектуєма 1 – 20,

вул. Профспілкова, 2 – 34/1,

вул. Путьова, 44 – 48,

вул. Пшенична, 7 – 24,

пров. Радіальний, 1 – 12,

вул. Радісна, 32 – 54,

вул. Святослава Ріхтера, 35 – 130,

вул. Стеклова, 1 – 43,

вул. Степана Разіна, 66 – 70,

вул. Тираспольська, 1 – 24 А,

Тираспольське шосе,24

вул. Трудових резервів, 1 – 10,

вул. Туристська, 20 – 46,

вул. Умова, 2 – 49,

вул. Центральний аеропорт, 1 – 23

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Укренерго". Найголовнішим питанням обговорення було забезпечення України енергетичним обладнанням.

Також ми писали, що компанія "ДТЕК Одеські електромережі" заявила про інформаційну атаку ворога проти компанії. Там зазначили, що якість нападу "просто нікчемна".