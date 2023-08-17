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Тысячи одесситов остались без света: в чем причина

17 августа 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тысячи одесситов остались без света: в чем причина
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 17 августа, около 70 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • Василия Жуковского, 19, 21, 23, 26,
  • Екатерининская, 35,
  • Малая Арнаутская, 52,
  • пров. 1-й Равенства,
  • пров. 1-й Шишкина,
  • пров. 1-й Юннатов,
  • пров. 2-й Китобойный,
  • пров. 2-й Костанди,
  • пров. 2-й Новгородский,
  • пров. 2-й Украинский,
  • пров. 2-й Шишкина,
  • пров. 2-й Юннатов,
  • пров. 3-й Костанди,
  • пров. 3-й Тимирязева,
  • пров. 3-й Украинский,
  • пров. 3-й Шишкина,
  • пров. 3-й Юннатов,
  • пров. 4-й Тимирязева,
  • пров. 5-й Тимирязева,
  • ул. Академическая,
  • ул. Ахматовой,
  • ул. Долгая,
  • ул. Константи,
  • ул. Харьковская,
  • ул. Куприна,
  • ул. Левитана,
  • ул. Львовская,
  • пров. Львовский,
  • ул. Люстдорфская дорога,
  • ул. Новгородская,
  • пров. Новгородский,
  • пров. Новоукраинский,
  • ул. Равенства,
  • ул. Сумская,
  • ул. Тимирязева,
  • пров. Трудовой,
  • ул. Тульская,
  • ул. Фонтанская дорога,
  • ул. Харьковская,
  • ул. Шишкина,
  • ул. Шолохова,
  • ул. Юннатов,
  • ул. Елочная

Где не будет света до 19:00

  • ул. Академика Панкратовой,
  • ул. Владимира Хавкина,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Кругово,
  • ул. Степная,
  • ул. Хуторская
  • 12-я линия Дачи Ковалевского, 1, 6,
  • 7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,
  • 9-я Линия Дачи Ковалевского, 12,
  • ул. Академика Глушко, 26, 32,
  • 10 Линия, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262, 11 Линия 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 11, 223, 
  • 12 Линия, 11,
  • 6 Линия 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,
  • 7 Линия, 1, 2/130, 124, 128, 137-147,
  • 8 Линия, 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,
  • 9 Линия, 7, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,
  • ул. Ореховая, 2/261, 177, 192, 252,
  • ул. Правды, 1/11, 1/13 корп. 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,
  • ул. Амундсена,105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,
  • пров. Амундсена, 1,
  • ул. Дача Ковалевского, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,
  • ул. Ильфа и Петрова, 11А-19
  • ул. Демченко.
  • просп. Небесной сотни, 47, 47/1, 47/2, 61

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как не остаться без света читайте в материале.

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