Тысячи одесситов остались без света: в чем причина
17 августа 2023 12:20
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 17 августа, около 70 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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- Василия Жуковского, 19, 21, 23, 26,
- Екатерининская, 35,
- Малая Арнаутская, 52,
- пров. 1-й Равенства,
- пров. 1-й Шишкина,
- пров. 1-й Юннатов,
- пров. 2-й Китобойный,
- пров. 2-й Костанди,
- пров. 2-й Новгородский,
- пров. 2-й Украинский,
- пров. 2-й Шишкина,
- пров. 2-й Юннатов,
- пров. 3-й Костанди,
- пров. 3-й Тимирязева,
- пров. 3-й Украинский,
- пров. 3-й Шишкина,
- пров. 3-й Юннатов,
- пров. 4-й Тимирязева,
- пров. 5-й Тимирязева,
- ул. Академическая,
- ул. Ахматовой,
- ул. Долгая,
- ул. Константи,
- ул. Харьковская,
- ул. Куприна,
- ул. Левитана,
- ул. Львовская,
- пров. Львовский,
- ул. Люстдорфская дорога,
- ул. Новгородская,
- пров. Новгородский,
- пров. Новоукраинский,
- ул. Равенства,
- ул. Сумская,
- ул. Тимирязева,
- пров. Трудовой,
- ул. Тульская,
- ул. Фонтанская дорога,
- ул. Харьковская,
- ул. Шишкина,
- ул. Шолохова,
- ул. Юннатов,
- ул. Елочная
Где не будет света до 19:00
- ул. Академика Панкратовой,
- ул. Владимира Хавкина,
- ул. Геологическая,
- ул. Кругово,
- ул. Степная,
- ул. Хуторская
- 12-я линия Дачи Ковалевского, 1, 6,
- 7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,
- 9-я Линия Дачи Ковалевского, 12,
- ул. Академика Глушко, 26, 32,
- 10 Линия, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262, 11 Линия 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 11, 223,
- 12 Линия, 11,
- 6 Линия 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,
- 7 Линия, 1, 2/130, 124, 128, 137-147,
- 8 Линия, 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,
- 9 Линия, 7, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,
- ул. Ореховая, 2/261, 177, 192, 252,
- ул. Правды, 1/11, 1/13 корп. 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,
- ул. Амундсена,105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,
- пров. Амундсена, 1,
- ул. Дача Ковалевского, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,
- ул. Ильфа и Петрова, 11А-19
- ул. Демченко.
- просп. Небесной сотни, 47, 47/1, 47/2, 61
Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как не остаться без света читайте в материале.