Тысячи одесситов остались без света: в чем причина

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 августа, около 70 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Василия Жуковского, 19, 21, 23, 26,

Екатерининская, 35,

Малая Арнаутская, 52,

пров. 1-й Равенства,

пров. 1-й Шишкина,

пров. 1-й Юннатов,

пров. 2-й Китобойный,

пров. 2-й Костанди,

пров. 2-й Новгородский,

пров. 2-й Украинский,

пров. 2-й Шишкина,

пров. 2-й Юннатов,

пров. 3-й Костанди,

пров. 3-й Тимирязева,

пров. 3-й Украинский,

пров. 3-й Шишкина,

пров. 3-й Юннатов,

пров. 4-й Тимирязева,

пров. 5-й Тимирязева,

ул. Академическая,

ул. Ахматовой,

ул. Долгая,

ул. Константи,

ул. Харьковская,

ул. Куприна,

ул. Левитана,

ул. Львовская,

пров. Львовский,

ул. Люстдорфская дорога,

ул. Новгородская,

пров. Новгородский,

пров. Новоукраинский,

ул. Равенства,

ул. Сумская,

ул. Тимирязева,

пров. Трудовой,

ул. Тульская,

ул. Фонтанская дорога,

ул. Харьковская,

ул. Шишкина,

ул. Шолохова,

ул. Юннатов,

ул. Елочная

Где не будет света до 19:00

ул. Академика Панкратовой,

ул. Владимира Хавкина,

ул. Геологическая,

ул. Кругово,

ул. Степная,

ул. Хуторская

12-я линия Дачи Ковалевского, 1, 6,

7-я Линия Дачи Ковалевского, 126,

9-я Линия Дачи Ковалевского, 12,

ул. Академика Глушко, 26, 32,

10 Линия, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262, 11 Линия 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 11, 223,

12 Линия, 11,

6 Линия 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,

7 Линия, 1, 2/130, 124, 128, 137-147,

8 Линия, 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,

9 Линия, 7, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,

ул. Ореховая, 2/261, 177, 192, 252,

ул. Правды, 1/11, 1/13 корп. 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,

ул. Амундсена,105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,

пров. Амундсена, 1,

ул. Дача Ковалевского, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,

ул. Ильфа и Петрова, 11А-19

ул. Демченко.

просп. Небесной сотни, 47, 47/1, 47/2, 61

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как не остаться без света читайте в материале.