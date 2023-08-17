Тисячі одеситів залишились без світла: в чому причина

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 серпня, майже 70 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Василя Жуковського, 19, 21, 23, 26,

Катерининська, 35,

Мала Арнаутська, 52,

пров. 1-й Рівності,

пров. 1-й Шишкіна,

пров. 1-й Юннатів,

пров. 2-й Китобійний,

пров. 2-й Костанді,

пров. 2-й Новгородський,

пров. 2-й Український,

пров. 2-й Шишкіна,

пров. 2-й Юннатів,

пров. 3-й Костанді,

пров. 3-й Тімірязєва,

пров. 3-й Український,

пров. 3-й Шишкіна,

пров. 3-й Юннатів,

пров. 4-й Тімірязєва,

пров. 5-й Тімірязєва,

вул. Академічна,

вул. Ахматової,

вул. Довга,

вул. Костанді,

вул. Харківська,

вул. Купріна,

вул. Левітана,

вул. Львівська,

пров. Львівський,

вул. Люстдорфська дорога,

вул. Новгородська,

пров. Новгородський,

пров. Новоукраїнський,

вул. Рівності,

вул. Сумська,

вул. Тімірязєва,

пров. Трудовий,

вул. Тульська,

вул. Фонтанська дорога,

вул. Харківська,

вул. Шишкіна,

вул. Шолохова,

вул. Юннатів,

вул. Ялинкова

Де не буде світла до 19:00

вул. Академіка Панкратової,

вул. Володимира Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Кругова,

вул. Степова,

вул. Хутірська

12-а лінія Дачі Ковалевського, 1, 6,

7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126,

9-а Лінія Дачі Ковалевського, 12,

вул. Академіка Глушка, 26, 32,

10 Лінія, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262, 11 Лінія 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 179, 211, 223, Амундсена, 142,

12 Лінія, 11,

6 Лінія 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,

7 Лінія, 1, 2/130, 124, 128, 137-147,

8 Лінія, 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,

9 Лінія, 7, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,

вул. Горіхова, 2/261, 177, 192, 252,

вул. Правди 1/11, 1/13 корп.203, 1/7, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,

вул. Амундсена, 105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,

пров. Амундсена, 1,

вул. Дача Ковалевського, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,

вул. Ільфа і Петрова, 11А-19

вул. Демченко.

просп. Небесної сотні, 47, 47/1, 47/2, 61

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла читайте в матеріалі.