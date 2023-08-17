Тисячі одеситів залишились без світла: в чому причина
17 серпня 2023 12:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 17 серпня, майже 70 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- Василя Жуковського, 19, 21, 23, 26,
- Катерининська, 35,
- Мала Арнаутська, 52,
- пров. 1-й Рівності,
- пров. 1-й Шишкіна,
- пров. 1-й Юннатів,
- пров. 2-й Китобійний,
- пров. 2-й Костанді,
- пров. 2-й Новгородський,
- пров. 2-й Український,
- пров. 2-й Шишкіна,
- пров. 2-й Юннатів,
- пров. 3-й Костанді,
- пров. 3-й Тімірязєва,
- пров. 3-й Український,
- пров. 3-й Шишкіна,
- пров. 3-й Юннатів,
- пров. 4-й Тімірязєва,
- пров. 5-й Тімірязєва,
- вул. Академічна,
- вул. Ахматової,
- вул. Довга,
- вул. Костанді,
- вул. Харківська,
- вул. Купріна,
- вул. Левітана,
- вул. Львівська,
- пров. Львівський,
- вул. Люстдорфська дорога,
- вул. Новгородська,
- пров. Новгородський,
- пров. Новоукраїнський,
- вул. Рівності,
- вул. Сумська,
- вул. Тімірязєва,
- пров. Трудовий,
- вул. Тульська,
- вул. Фонтанська дорога,
- вул. Харківська,
- вул. Шишкіна,
- вул. Шолохова,
- вул. Юннатів,
- вул. Ялинкова
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академіка Панкратової,
- вул. Володимира Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Кругова,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська
- 12-а лінія Дачі Ковалевського, 1, 6,
- 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126,
- 9-а Лінія Дачі Ковалевського, 12,
- вул. Академіка Глушка, 26, 32,
- 10 Лінія, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262, 11 Лінія 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 179, 211, 223, Амундсена, 142,
- 12 Лінія, 11,
- 6 Лінія 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268,
- 7 Лінія, 1, 2/130, 124, 128, 137-147,
- 8 Лінія, 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245,
- 9 Лінія, 7, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258,
- вул. Горіхова, 2/261, 177, 192, 252,
- вул. Правди 1/11, 1/13 корп.203, 1/7, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,
- вул. Амундсена, 105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4,
- пров. Амундсена, 1,
- вул. Дача Ковалевського, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182,
- вул. Ільфа і Петрова, 11А-19
- вул. Демченко.
- просп. Небесної сотні, 47, 47/1, 47/2, 61
Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла читайте в матеріалі.