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Тисячі одеситів залишились без світла: в чому причина

17 серпня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тисячі одеситів залишились без світла: в чому причина
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 17 серпня, майже 70 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • Василя Жуковського, 19, 21, 23, 26, 
  • Катерининська, 35, 
  • Мала Арнаутська, 52, 
  • пров. 1-й Рівності, 
  • пров. 1-й Шишкіна, 
  • пров. 1-й Юннатів, 
  • пров. 2-й Китобійний, 
  • пров. 2-й Костанді, 
  • пров. 2-й Новгородський, 
  • пров. 2-й Український, 
  • пров. 2-й Шишкіна, 
  • пров. 2-й Юннатів, 
  • пров. 3-й Костанді, 
  • пров. 3-й Тімірязєва, 
  • пров. 3-й Український, 
  • пров. 3-й Шишкіна, 
  • пров. 3-й Юннатів, 
  • пров. 4-й Тімірязєва, 
  • пров. 5-й Тімірязєва, 
  • вул. Академічна, 
  • вул. Ахматової, 
  • вул. Довга, 
  • вул. Костанді, 
  • вул. Харківська, 
  • вул. Купріна, 
  • вул. Левітана, 
  • вул. Львівська, 
  • пров. Львівський, 
  • вул. Люстдорфська дорога, 
  • вул. Новгородська, 
  • пров. Новгородський, 
  • пров. Новоукраїнський, 
  • вул. Рівності, 
  • вул. Сумська, 
  • вул. Тімірязєва, 
  • пров. Трудовий, 
  • вул. Тульська, 
  • вул. Фонтанська дорога, 
  • вул. Харківська, 
  • вул. Шишкіна, 
  • вул. Шолохова, 
  • вул. Юннатів, 
  • вул. Ялинкова 

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Академіка Панкратової, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Кругова, 
  • вул. Степова, 
  • вул. Хутірська  
  • 12-а лінія Дачі Ковалевського, 1, 6, 
  • 7-а Лінія Дачі Ковалевського, 126, 
  • 9-а Лінія Дачі Ковалевського, 12, 
  • вул. Академіка Глушка, 26, 32, 
  • 10 Лінія, 1, 184, 188, 190, 191, 193, 250, 251, 259, 260, 262, 11 Лінія 2, 6/196, 11, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 179, 211, 223, Амундсена, 142, 
  • 12 Лінія, 11, 
  • 6 Лінія 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268, 
  • 7 Лінія, 1, 2/130, 124, 128, 137-147, 
  • 8 Лінія, 3, 5, 8, 18, 24/136, 151, 231, 136-146, 149-159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 245, 
  • 9 Лінія, 7, 18, 168-180, 181, 185, 187, 194, 200, 202, 206, 208, 248, 249, 257, 258, 
  • вул. Горіхова, 2/261, 177, 192, 252,
  • вул. Правди 1/11, 1/13 корп.203, 1/7, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3, 1/24, 1/33 корп.165,
  • вул. Амундсена, 105, 119, 132, 132А, 142а, 144/4, 
  • пров. Амундсена, 1, 
  • вул. Дача Ковалевського, 102, 111, 121, 130, 132А, 134, 142, 142/153 корп.13, 142/217, 142/5, 144а, 182, 
  • вул. Ільфа і Петрова, 11А-19 
  • вул. Демченко.
  • просп. Небесної сотні, 47, 47/1, 47/2, 61

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла читайте в матеріалі

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