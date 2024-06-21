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Тысячи одесситов остались без воды до вечера — адреса

21 июня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключения воды в Одессе 21 июня: адреса
Человек моет руки. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 21 июня, жители Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют полностью вернуть вечером — в 16:00. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Фонтанская дорога — все дома;
  • ул. Золотой берег — все дома;
  • пер. Дачный — все дома.
  • ул. Ильфа и Петрова — все дома;
  • ул. Академика Королева — все дома;
  • ул. Евгения Чикаленко, 68 — 74.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше об отключении в Одессе

Напомним, что без воды круглые сутки будут жители Пересыпского района Одессы. Водоснабжение планируют возобновить вечером — в 21:00. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также мы писали, что некоторые одесситы остались на целый день без света из-за ремонтных работ на сетях. Электроснабжение планируется возобновить около 20:00.

В Одесской области сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют круглосуточно. Также со списком плановых работ на сетях можно ознакомиться по ссылке.

коммунальные услуги
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Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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